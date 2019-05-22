MacBook键盘服务计划现已扩展到2018款机型

随着今天 2019 新款 MBP 发售而实施。





2018 年 6 月 22 日，苹果针对小部分键盘出现故障的 MacBook 和 MacBook Pro 启动了一项全新的「适用于 MacBook 和 MacBook Pro 的键盘服务计划」，可以为指定 MacBook 或者 MacBook Pro 机型用户免费修复遇到到的按键问题，这些问题包括诸如字母和字符意外重复、按压无反应以及按键黏滞等。



最初，该计划涵盖了 2015 年至 2017 年发布的 12 英寸视网膜 MacBook、13 英寸 MacBook Pro 和 15 英寸 MacBook Pro，但不包括 2018 年发布的机型。在今天的服务扩展中，2018 年 MacBook Pro 和 MacBook Air 终于涵盖在免费维修服务中。



上个月，苹果指示各门店针对 MacBook 和 MacBook Pro 键盘维修要做到次日交还，也就是当即开始维修工作，并在第二天将其交还给用户。此类键盘故障维修都在门店进行，用户再也不需要面对一旦走售后维修就无笔记本电脑可用的情况。



苹果在 2018 年更新了第三代蝶式键盘设计，增加了一层薄薄的硅薄膜，薄膜的两侧包裹着一层薄膜。人们认为，这种薄膜是为了让按键更安静，同时帮助防止碎片干扰机器，但事实上它到现在表现较好的也只有静音特性。对第三代薄膜的独立测试验证了它保护机制的理论，但实际应用中它并没有那么有效，细微的灰尘会被推到边缘不干扰按键，但在碎屑较多的时候这种保护方式就会失败。



苹果已就近期对新键盘问题的抱怨发表过道歉声明，并重申就此事进行了沟通。



今天早些时候，苹果发布了全新 2019 款 13 英寸和 15 英寸 MacBook Pro，新型号分别搭载英特尔第八代和第九代处理器，高端 15 英寸机型则首次带来八核处理器。而除了升级全新处理器外，苹果新款笔记本还采用新材料来改良了之前饱受诟病的蝶式键盘。





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