苹果发布新款MacBook Pro 改良蝶式键盘

15 英寸机型已支持八核处理器，提速 40%！

苹果今天早些时候发布了全新 2019 款 13 英寸和 15 英寸 MacBook Pro，分别搭载英特尔第八代和第九代处理器，高端 15 英寸机型首次带来八核处理器。全新 2019 款 MacBook Pro 是目前该公司笔记本产品线性能最强劲机型。







根据苹果的介绍，全新 MacBook Pro 的性能是前代四核机型的两倍，较前代六核机型也可提升 40%。全新 13 英寸 MacBook Pro 采用升级版四核处理器，而 15 英寸 MacBook Pro 可以支持六核和八核处理器。



除了升级全新处理器外，苹果新款笔记本还改良了之前饱受诟病的蝶式键盘。苹果表示新键盘使用了一种全新的材料，可显著减少部分用户此前遇到过的按键问题，比如按键黏滞、重复按键、漏按等。







另外，据媒体报道，苹果还将为遇到键盘问题的现有 MacBook Air 和 MacBook Pro 机型更换全新 2019 款键盘，不过仅限采用第三代蝶式键盘的机型，也就是 2018 款 MacBook Pro 和 2018 款 MacBook Air。



苹果目前正在提高 Apple Store 零售店修理笔记本键盘的速度（此前 4 ~ 5 天才能完成的工作现在只需 1 ~ 2 天）并将 2018 款 MacBook Air 和 MacBook Pro 纳入到其键盘服务计划中。该维修计划的有效期限为自设备首次零售销售之日起 4 年。



全新 MacBook Pro 屏幕表现依然出色，支持 500 尼特亮度、P3 广色域和 True Tone 原彩显示技术。搭载苹果自研 T2 安全芯片，配置雷雳 3 端口，提供高保真音频。







全新 2019 款 MacBook Pro 售价情况是：13 英寸四核机型 13,899 元； 15 英寸六核机型 18,199 元、八核机型 21,399 元。目前国内暂未发售，正在等待批准。

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