外媒：苹果曾考虑以每股240美元价收购特斯拉

苹果不放弃造车。

过去一两年中，有大量的华尔街分析师和科技媒体建议苹果收购特斯拉或与特斯拉展开合作，因为他们两家一个有领先的自动驾驶技术，一个有着巨大的现金流而且始终寻求自动驾驶解决方案。如果能收购收购特斯拉，苹果的汽车雄心可能会得到进一步增强，最新消息称这家 iPhone 制造商已在 2013 年显示出收购特斯拉的意向。





据外媒报道，苹果在 2013 年左右曾「认真地出价」收购特斯拉，价格大约在每股 240 美元左右。至于双方的谈判进入到哪一阶段，外界并不清楚。美国 Roth 资本公司的分析师克雷格·欧文（Craig Irwin）周二在美国一家财经电视频道表示，自己多次通过消息来源进行了调查，认为苹果公司洽购特斯拉的消息是可信的。根据之前的资料看，2013 年苹果 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）的确曾与特斯拉 CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）进行过一次会谈。大约在同一时间，德国分析师写了一封公开信，向库克建议收购特斯拉。如果苹果公司到今天仍有兴趣收购一家汽车制造商，那么特斯拉可能再次成为这样的收购目标，因为最近特斯拉公司股价大幅下跌，已经成为一个颇具吸引力的收购目标。与苹果当时给出的每股约 240 美元的报价相比，特斯拉当前股价仅徘徊在每股 205 美元左右。在过去的 6 个月里，特斯拉股价遭遇重创，当前股价只有去年 12 月 13 日创下的 376.79 美元最高纪录的一半。对于特斯拉而言，这种痛苦可能还要持续一段时间，因为摩根士丹利今日曾发布投资研究报告，认为在最糟糕的情况下，特斯拉股价可能跌至 10 美元。而苹果的自动驾驶项目「泰坦计划」尽管规模已被缩减，但仍然在活跃。上个月路透社报道，苹果正与至少四家公司谈判，商讨为其供应用于自动驾驶汽车的下一代 LiDAR（激光雷达）传感器。而且苹果还在继续开发用于未来汽车平台的电池技术。据悉，自 2015 年以来，苹果还与宝马和梅赛德斯—奔驰进行了零星的谈判，希望能合作开发全电动自动驾驶汽车。但与这两家汽车大厂的洽谈似乎因为知识产权问题而失败。但苹果与其他厂商的接触还在进行，包括日产、比亚迪、迈凯伦和麦格纳斯太尔。

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