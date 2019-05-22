苹果发售新款LG UltraFine 4K显示屏

2019-05-22 07:36:38
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分辨率降了，却多了一个雷雳 3 端口

苹果在线商店今天上架了一款全新 LG UltraFine 4K 显示屏，用来取代之前退市的 LG 4K/5K UltraFine 显示屏。



全新 23.7 英寸显示屏的分辨率为 3840 x 2160 像素，虽然比前代 21.5 英寸 4K 版本的 4096 x 2304 像素分辨率要低，但也属于 4K 显示范畴。

外观设计方面与此前的 4K、5K 版本保持一致，仍采用简约的黑色塑料外壳设计。

根据苹果的介绍可知，新款显示屏「配备 23.7 英寸 IPS 面板，拥有 P3 广色域和 500 cd/m² 亮度。它可显示超过 800 万个像素，比普通 1080p HD 显示屏高出 4 倍，人眼已难以分辨单个像素点。UltraFine 4K 显示屏是 MacBook 或 MacBook Pro 的理想拍档，它可提供充足的空间，让你同时在多种工具和多个窗口中处理任务，还可立即呈现无比生动的图像和清晰锐利的文字。」



端口方面有所改进，新显示屏将雷雳 3 的端口从此前一个增加到两个，可通过单根雷雳 3 线缆连接 Mac，提供最高达 85W 的主机供电和充电功率。两个雷雳 3 端口使该显示器实现菊链成为可能（之前版本只能作为菊链的末段设备，现在可再链接其他显示屏）。另外，三个 USB-C 端口保持不变。

苹果伴随 2016 款 MacBook Pro 首次推出 LG 4K/5K UltraFine 显示屏，发售后被曝出存在设计缺陷，后经改进后重新销售。苹果在今年四月下架了 4K 版本，而 5K 版本也在 5 月初「售罄」。现在苹果以全新 4K 显示屏取代了这两款产品。

此前有传闻称苹果会在下月初的 WWDC 2019 全球开发者大会上发布新一代模块化 Mac Pro 和全新 31.6 英寸 6K 显示屏，后者或采用新一代 mini-LED 显示技术。







 

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