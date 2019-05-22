苹果启动13英寸MacBook Pro显示屏背光服务计划

为你修复屏幕「舞台灯」效果。

除了更新 2019 款 MacBook Pro 产品线，苹果今天还为 13 英寸 MacBook Pro 启动了一项屏幕背光服务计划。







根据苹果的说法，该公司已经确定有很少一部分 13 英寸 MacBook Pro 显示屏可能会出现以下一种或多种状况，即屏幕舞台灯效果：



- 显示屏背光沿整个屏幕底部持续或间歇性显示垂直的明亮区域；

- 显示屏背光完全停止工作。







苹果表示，受影响的设备是在 2016 年 10 月至 2018 年 2 月之间售出的。苹果以及苹果授权服务提供商将免费检修受影响的 MacBook Pro 设备。



用户可以打开 MacBook Pro，通过选择屏幕左上角的苹果 Logo >「关于本机」查看设备是否符合条件。符合条件的机型是：



- MacBook Pro (13 英寸，2016，四个雷雳 3 端口)；

- MacBook Pro (13 英寸，2016，两个雷雳 3 端口)。



如果发现自己的设备符合条件，可以预约前往就近的 Apple Store 零售店或者苹果授权服务提供商处进行检修。如果用户此前曾因此问题进行过付费维修，则可以联系苹果进行退款。该计划为符合条件的 MacBook Pro 机型提供保障，有效期限为自设备首次零售销售之日起 4 年。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。