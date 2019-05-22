Apple Watch S4心电图功能即将登陆加拿大

什么时候才到中国呢？

继今年 3 月份苹果在 watchOS 5.2 更新中将心电图功能带到欧洲和中国香港后，又有一个国家即将加入 Apple Watch Series 4 的心电图支持行列，那就是加拿大。







今天的最新消息称，在加拿大卫生部数据库中，苹果获得了 Apple Watch Series 4 上 ECG（心电图）功能的许可，ECG 不规则心率节律通知显示为 5 月 16 日批准。这意味着 ECG 功能将很快登陆加拿大，也许就是 iOS 12.4 和 watchOS 5.3 正式版推送时。



从多方信息中我们可以确信每款 Apple Watch Series 4 都内置 ECG 硬件，只是软件访问被禁止。想要在一个国家或地区推出 ECG 功能，必须得到当地卫生医疗主管部门的许可。早在 2018 年 12 月，watchOS 5.1.3 就引入了 ECG 功能，但适用地区仅限于美国、波多黎各、美属维尔京群岛和关岛。随后在 watchOS 5.2 中，ECG 登陆了 19 个欧洲国家和中国香港。



尽管目前还没有支持国行版的消息，不过已经有部分锋友体验到了港版 ECG，持有目前已开通 ECG 功能的 Apple Watch Series 4（美版、港版或部分欧版）以及香港运营商的 sim 卡即可激活，并且 ECG 应用在换卡之后似乎不会消失。



ECG 作为 Apple Watch Series 4 的亮点功能受到较大关注，这项功能是用来测量心脏活动，可用于发现异常节律并诊断心脏状况，Apple Watch 在检测到不规则心律时向用户发送通知。获得心电图数据非常简单，只需戴上 Apple Watch，启动测试，然后将手指放在数字表冠上 30 秒即可。在心电读数被获取后，系统会提供心率图表，用户可以把它共享给医生。





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