微软Edge for macOS预览版推出 支持Touch Bar

这次是官方下载了，想尝鲜的可以用起来。



微软在上月发布了基于 Chromium 内核的 Windows 10 版 Edge 浏览器（预览版），今天 macOS 用户们也可以亲身体验了。微软 Edge 浏览器 macOS 版已经官方宣布下载，将提供与 Edge 在 Windows 10 上相同的全新浏览体验，让用户「在 Mac 里有宾至如归」的感觉。



在 macOS 的 Edge 预览版中引入了 Mac 电脑使用者惯用的字体、功能表、键盘快捷键等元素，还会有 Touch Bar 的虚拟快捷键和换页功能，Mac 触控板的手势操作也都可以兼容使用。微软透露他们会持续改进 Edge，而且欢迎大家提供意见。



具体包括匹配字体、菜单、键盘快捷键、标题大小写和其他区域的 macOS 设计规则。通过 Touch Bar 提供有用的上下文操作，例如网站快捷方式、标签切换和视频控件，以及使用触控板手势实现熟悉的导航。等等，随着微软继续试验、迭代和倾听客户反馈，Edge 浏览器的外观将在未来的版本中继续改进，并且会不断利用 Mac 上可用的特定硬件功能来设计 macOS 独有的用户体验。

Mac 用户现在可以通过 Microsoft Edge Insider Channels 获得针对 macOS 的新 Microsoft Edge 预览版，支持 macOS 10.12 及更高版本。需要说明的是，Canary 为每天更新，而 Dev 为每周更新。微软不忘提醒大家，Windows 7 和 8 的版本都在路上了。与 Windows 预览版本一样，Edge macOS 版本还包括对可安装的、基于标准的 Progressive Web Apps 的支持，你可以使用浏览器开发人员工具进行检查和调试。微软正在努力使 PWA 体验与你的原生应用程序一样，因此安装后它们将像原生应用一样出现在 Dock，应用程序切换器和 Spotlight 中。Edge macOS 版本也基于 Chromium，所以日后对于网页协定的支持也会更好，同时改善使用体验。但微软最希望的，还是能方便开发者，让他们开发和测试中都能带上 Edge。

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