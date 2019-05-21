中国取代美国成为全球最大智能音箱市场

苹果HomePod小众到不配拥有姓名。





直到去年年底，美国还是全球智能音箱市场的领头羊，销量超过了世界上任何一个国家，甚至超过了除中国以外的所有其他国家和地区市场的总和。但根据 Canalys 的数据，今年第一季度情况发生了巨大变化。



来自 Canalys 的智能音箱市场份额数据显示，2019 年第一季度，中国智能音箱销量达到 1060 万台，同比增长近 500%。在节日促销活动的推动下，智能音箱在中国的销量与全球季节性趋势背道而驰，环比增长 23%。这使得中国超越美国成为全球最大的智能音箱市场，占据了全球一半以上的份额。



相比之下美国在同季度的智能音箱出货量为 500 万台，意味着美国市场份额从 44% 下降到 24%。



2019 年第一季度，中国市场上表现最亮眼的智能音箱品牌来自百度，百度旗下智能音箱出货量为 330 万台，仅次于亚马逊的 460 万台和谷歌的 350 万台，全球总排名第三。阿里巴巴和小米紧随其后，出货量各为 320 万台，分析机构称这主要是受中国春节促销活动的推动。



更具体地说，得益于与中央电视台（CCTV）就除夕春晚达成的独家赞助协议，百度迎来了大丰收。春晚是中国观众人数最多的娱乐节目之一。Canalys 表示，由于这一促销活动，用户纷纷下载百度应用。百度应用在春晚期间向 12 亿观众发放了逾 1 亿张优惠券，同时推动了该品牌智能音箱的知名度。



“中国智能音箱市场之所以实现了闪电般的快速增长，主要是受供应商投入大量资金，以迅速占领市场主导地位所推动的。”Canalys 移动业务副总裁尼科尔·彭（Nicole Peng）在一份声明中指出，“这一策略受到了百度、阿里巴巴和腾讯等互联网服务提供商的青睐，这些公司已经习惯了投入重金获取流量，而且掌握了短时间内达到关键安装基数的秘诀。”



国外主流品牌中亚马逊仍以 22.1% 的市场份额领先，谷歌以 16.8% 的市场份额位居第二。其他品牌的智能音箱加在一起的出货量为 290 万台，这其中就包括苹果 HomePod。由于市场份额过小，在假日季的全球市场份额仅为 4.1%，苹果 HomePod 甚至没有被单独列出。





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