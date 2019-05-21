苹果15年前就想搞Apple Card信用卡 可惜没成

2019-05-21 05:20:34
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买口红，送个「吻」

苹果在今年三月的「服务」发布会上推出了全新 Apple Card 信用卡服务，用户将可以享受到每日现金返还的福利。不过根据苹果前创意总监 Ken Segall 的最新博文可知，原来苹果（乔布斯）在 2004 年的时候就已经有了类似的点子，只不过刷卡不返现金，给的是免费音乐。



Segall 表示，当时苹果的 iPod + iTunes 业务正值巅峰时期，乔布斯希望信用卡项目也可以借此顺利开展。与如今的 Apple Card 服务不同的是，苹果当时并未考虑为用户提供「实惠」的现金返还，用户的每一笔刷卡将会获得「iPoint」返点，而 iPoint 可以用来从 iTunes 上获取免费的音乐。



Segall 还在博文中分享了一些当时为苹果信用卡项目设计的创意素材，比如苹果打算用「买气球送飞艇（这里用的是齐柏林飞艇，乐队名称）」、「买口红送个 吻（这里用的是 Kiss 美国摇滚乐队）」等作为宣传口号。

值得一提的是，苹果 15 年前的信用卡项目就是要与万事达卡合作，而 15 年后的 Apple Card 还是与万事达卡，当然还有高盛。不过由于谈判失败，苹果在 2004 年的信用卡项目最终没有实现。



Apple Card 服务将会在今年夏天在美国启动，届时用户会根据刷卡形式获得不同的奖励。比如，使用 Apple Pay 进行 Apple Card 交易可以获得 2% 的每日现金返还；使用 Apple Card 物理卡片刷卡可以获得 1% 的现金返还；而使用 Apple Card 购买苹果产品或者服务则可以获得 3% 的现金返还。

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