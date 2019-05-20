「520」让iPhone相册回忆功能为你说出爱

给iPhone一些照片，iPhone还你一个惊喜。

今天是「520」，世界计量日——哦不是，现在人们把它过程了一个表白「我爱你」的日子。爱要说出来，但有时候短短三个字它分量太重，说出口的时候又太轻，所以我们常常喜欢用别的方式代替直接表白。

美食博主@轻食堂猪侨在自己的 30 岁生日之际，用 iPhone 相簿强大的「回忆」功能制作了感人的成长视频，取名为「我的时光机」，作为送给自己、亲人、爱人的「520」礼物。

视频地址：

@轻食堂猪侨，健身美食博主，日本早稻田大学新闻专业毕业，旅日生活 6 年，前央视驻日本记者。

利用 iPhone 相簿的「回忆」功能，只需三步，就能制作专属于你的记忆视频，重温和家人、恋人、孩子的美好时光。「回忆」功能利用了 iOS 设备强大的机器学习功能，在设备端安全、智能地搜索并编排你的照片和视频，加上主题音乐、标题和大片般的转接效果，轻轻松松制成一个「回忆」视频，并让你随心编辑和分享。

这位博主也以图文的形式分享了她如何使用 iPhone 的回忆功能制作专属于自己的时光机视频，特别是如何扫描老照片以及修改创建时间。让我们跟着她萌萌的简笔画学习一下。

iPhone 相簿的

为你推荐

标签页可以查看自动生成的

回忆

视频，这些回忆选自您图库中的最佳照片和视频，重温美好时刻。尽管照片可以自动创建

回忆

，但你才是编排照片和幕后故事的最佳人选。在 iPhone 相簿的

搜索

标签页，照片会按照重要活动、人物、地点和日期进行显示，你可以输入关键词快速找到想要的照片，比如输入

日式餐厅

、

沙滩

或是点击某个人物，就可以立刻获得素材。



利用实况照片提供的效果，或听从 iPhone 的智能建议，看看哪几张适合制作成循环视频、反向播放或是长曝光效果，将照片变成趣味盎然的视频或让人惊艳的美景。

找到想要的照片并放在一个相簿里，即可生成

视频的影片。你可以轻松快速地调整影片的标题、封面、时长、音乐和内容，实况照片和视频的加入可以令整个影片更加丰富。

「回忆」



- 挑选片场：根据「回忆」中的照片数量，您可以将影片长度设为短、中或长。



- 设置氛围：轻点其他氛围，如梦幻、冷调或史诗，与「回忆」内容相匹配。影片的音乐和标题样式将与您所选的氛围相匹配。



- 自定影片：轻点「编辑」可以进一步自定影片。你可以更改「回忆」影片中出现的标题、标题图像、音乐、长度和照片。



- 添加转场和音乐令视频更加完善



有什么比假期或重要活动的照片和视频集还要精彩？答案就是包含这些照片的精美视频！点击分享，就可以对编辑好的视频进行保存和分享，编辑时可以快速方便地选择片长和方向，更好地在不同的社交平台上分享。

怎么样，现在你 Get 到如何无需额外安装 App，快速优雅地生成自己的时光机视频了吗？赶紧动手试试，用音乐相册或视频来传递你的爱吧。

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