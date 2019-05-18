世界即沙盒 《我的世界》AR手游今夏开测

你甚至能在这里把别人的家偷走。





微软开发的适用于 iOS 和 Android 的《Minecraft》（我的世界）全新 AR 游戏即将在今年夏天开始测试，新作名为《Minecraft Earth》（我的世界：地球），预计将为玩家们带来《宝可梦GO》式的 AR 体验，让玩家可以实时与其他人合作，在现实世界中创造一个无限可能性的「我的世界」。



微软 HoloLens 和 Kinect 项目创始人 Alex Kipman 表示，他将《Minecraft Earth》视为下一代游戏。



“这个游戏从一开始就彻底打破我们在 PC 和游戏机上玩的教条，打破根据单一想法、单一设备来创造单一体验的游戏形式，”Kipman 说：“有了《Minecraft Earth》，情况就不再如此了，游戏就在现实世界中，现实世界就是所有玩家的沙盒。”





《Minecraft Earth》内测版将于今年夏天在 iOS 和安卓平台启动，支持简体中文。可参与测试的人数是有限的，但官方预计将公测扩展到数十万玩家。有兴趣的玩家可以在 Minecraft 官方网站上注册参加。《Minecraft》（我的世界）目前有 9100 万活跃玩家，它的 AR 版手游也必将是一个热门话题，如果做得成功，那么它具有比原版更大的潜力。《Minecraft Earth》游戏总监 Torfi Olafsson 表示，它对现有的 Minecraft 玩家是非常熟悉而且容易上手的，但游戏体验会发生根本改变。《Minecraft Earth》不是《Minecraft》的照搬移植，它建立在现有的 Bedrock 引擎上，因此对现有的 Minecraft 玩家来说依旧会是熟悉的味道。但游戏的重点是让玩家探索现实世界以收集资源，并且一起合作在自己和小伙伴的现实社区里创建一个有趣的建筑或者家园。

玩家们熟悉的红石矿、动物、生物等等都会在 AR 手游中依然存在，核心设计不会改变，确保游戏的精神得以贯彻。与现实结合的部分则包括你所找到的任何湖泊都可以钓鱼，公园里的任何树木都可以变成木头，你建造起来的任何东西都可以被附近的玩家实时看到和互动，一起加入建造工程。这会成为一种有趣的动态社交，不过也意味着你的材料可能会被其他的玩家偷走。当然，你也可以去隔壁街区搬走别人的大型建筑。

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