专利暗示苹果早就在考虑屏幕指纹识别方案

并且探索全屏指纹识别。

2017 年推出的 iPhone X 带来了新的设计风格，取消了 Home 键而采用全面屏显示。移除 Home 键后 Touch ID 也随之移除，苹果还不得不重新考虑 iPhone 安全验证新方案。如今我们知道苹果给出最终的解决方案是用 Face ID 代替 Touch ID，面部识别代替指纹识别，选择了从根本上改变其安全程序。但这不一定意味着苹果放弃了指纹识别。

美国专利商标局本周四公布的一份专利申请显示，苹果仍在考虑如何在一个更大的显示屏上保留 Touch ID。2016 年 5 月 23 日，也就是 iPhone X 发布前一年多，苹果提交了一份名为「电子设备包括光学图像传感器上方的 pin 孔阵列掩模以及横向相邻光源和相关方法」的专利文件，表明当时仍在考虑这一问题。简而言之，该专利是在显示面板上使用许多小孔，使得光线可通过下面的光学图像传感器。这样，用户的手指接触屏幕时，反射光就可以通过小孔进入光学传感器，从而获取指纹。当然这个方案还强调要有大量的孔来覆盖足够宽的区域，并且与显示面板上像素之间的间距相等，这样用户就就很难发现其存在。显示面板和孔阵列掩模层之间还可以使用透明层，该透明层可以给光线留出空间，让反射光线更好地通过传感器，为传感器提供足够的数据，使其能够生成用户手指的图像。







苹果公司表示，使用该系统还能节省用户的时间，因为它可以省去认证步骤，只需在手指触碰显示屏时读取手指信息即可。苹果每周都会向美国专利商标局提交大量专利和申请，其中有相当部分虽然不会被应用到未来的产品或服务中，但它们确实表明了该公司的研究和开发工作的兴趣领域。使用显示屏上的小孔并不是苹果探索屏幕识别指纹的唯一方法，今年 4 月曝光的苹果另一份专利涉及使用声学传感器振动显示器表面，并监测与指纹脊接触后产生的波动。如果被采用，这项技术可以有效地将整个显示器变成指纹阅读器，无论手指触碰显示器的哪块位置，都能捕捉到生物特征元素。

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