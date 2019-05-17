苹果前「二号人物」已加入Airbnb董事会

人们依旧热衷谈论她对苹果的功与过。





据外媒报道，最近从苹果离职的零售主管安吉拉·阿伦茨（Angela Ahrendts）周四加入了在线旅游房屋租赁巨头 Airbnb 的董事会。



Airbnb 提到了阿伦茨在苹果公司「建立用户社区」方面的工作，认为这种经历将有助于 Airbnb 的未来发展。Airbnb 的成功很大程度上可能要归功于苹果，因为许多租房客和房东都在 iPhone 和 iPad 上使用 Airbnb 的应用程序。当然，人们在 Android 设备上也可以使用该应用程序。



阿伦茨今年 4 月离开了苹果，由迪尔德雷·奥布赖恩（Deirdre O’Brien）接替其零售主管职务。在她到来之前，苹果零售店在三个关键任务上表现出色：销售产品，帮助客户解决设备问题，以及教他们如何最大限度地利用他们的设备。想要买一副耳机或iPhone的购物者可以快速进出，迅速完成任务；那些想要更多地了解他们所购买的设备的人可以花一个小时接受创意员工的指导。如果有人拿来一部坏掉的 iPhone，天才吧 的员工就会帮助解决问题。



阿伦茨领导和掌管苹果在线商店以及零售业务 5 年时间，据报道 2018 年她的薪酬总额为 2650 万美元，而库克的薪酬总额为 1570 万美元。媒体认为，她努力将苹果零售店改造成「市镇广场（Town Square）」和豪华陈列室，而不是努力加快消费者购物和获得技术支持的过程，并且一手推动了 iPhone 的奢侈品战略与高定价。



但阿伦茨的商业手腕帮助苹果实现了线下零售的丰功伟业。在库克时代的苹果零售店一个鲜明的特点是带来了以旧换新计划，与此同时，阿伦茨在全球苹果门店推出名为 Today at Apple（今日苹果）的项目，推动知名艺术家、摄影师和音乐人来到指定城市门店亲自教授课程。她让苹果实体门店理念不断有新的变化与进化



在过去几年，安吉拉.阿伦茨也在战略层面强力推动对中国市场的关注、支付和客户体验。比如在她的任期内，加快了在中国开设零售店的步伐，改进苹果零售店和线上、线下移动应用的移动支付服务。把银联卡纳入到苹果生态体系，让 App Store 用户使用银联卡支付服务购买各类应用产品，后来支付宝微信都纳入体系内等等，都是通过强化零售业务来提升品牌高度、文化影响力与商业化收益的高明手段。





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