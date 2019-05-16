Valve官方串流应用Steam Link终于登陆iOS

可以在iPhone、iPad上玩Steam游戏了。

被苹果拒绝一年之久后，Valve 开发的 Steam Link 应用今天终于正式上架 App Store。如果你有兴趣，现在就可以下载该应用，在足够好的网络条件下将 Steam 游戏串流到 iOS 和 Apple TV 上大玩特玩了。Steam Link 最早于去年发布，其目的就是把 Steam 平台的 PC 游戏串流到移动设备。苹果最初通过了 Steam Link 的审核申请，但很快又撤回了这一许可，并称 Steam Link「违反了用户生成内容、应用内购买、内容代码等方面的一些准则」。不过苹果同时表示，App Store 仍将对 Valve 敞开大门，只要其应用符合规定，Valve 方面也一直没有放弃。所以时隔一年后，我们才看到 Steam Link 面向 iPhone、iPad 和 Apple TV 免费推出。通过 Steam Link，智能手机和平板用户可以通过在本地网络 Steam 游戏实时传输到移动端屏幕上，同时将操控指令发送回主机，从而实现在 iPad、iPhone、Apple TV 以及安卓设备上体验 Steam 游戏。这款应用实际上是 Steam 平台家庭流媒体服务的延伸，实测中有部分游戏完美支持触屏操作，而大多数游戏需要配备 Steam 手柄或者 MFi 手柄。





Steam Link 对网络也有所要求，必须让 PC 和手机处在同一个家庭网络才能顺利完成串流，而连接上 5Ghz WiFi 网络体验则更好，应用甚至支持以 4K 60 fps 的画质和速率在移动设备上体验大作，如果条件不允许，应用会自动默认为 1080p 模式。



Steam Link 要求：



• 使用 iOS 10 或以上版本的 iPhone 或 iPad



• 运行 Steam 的电脑：Windows、Mac 或 Linux 均可



• iOS 设备必须与运行 Steam 的电脑在同一个本地网络中



为达到最佳性能：



• 通过以太网将您的电脑连接至 5GHz WiFi 路由器



• 将您的 iOS 设备连接至 5GHz 频段的 WiFi 网络



• 始终保持您的 iOS 设备在路由器的合适距离内



尽管 Steam Link 可以实现手机上玩 Steam 游戏，但空间上依旧存在限制，只不过你可以惬意的在客厅沙发或者其他地方玩，不需要长时间坐在电脑上。而想要摆脱网络这个桎梏，真正在移动设备上随时随地玩到 PC 游戏，还得等待未来更快、更稳定、支持 4K 甚至 8K 的 5G 移动网络来解决，相信这个场景距离我们已经不远。



欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。