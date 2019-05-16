苹果发布iOS 12.4首个测试版更新

或成为 iOS 12 时代最后一次重大版本更新

iOS 12.3 正式发布后仅仅过去两天，苹果今晨便向开发者社区推送了 iOS 12.4 系统更新的第一个测试版，同时推送的还有 tvOS 12.4、macOS 10.14.6 和 watchOS 5.3 系统更新的首个测试版。







注册开发者可以前往苹果开发者中心网站下载最新的测试版固件手动升级，也可以通过 OTA 的方式在收到苹果推送通知后进行自动更新，前提是 iOS 设备已安装相应的配置文件。



目前还没有关于公测版本的消息，相信随着 Beta 版本号的增加，参加苹果「Apple Beta 版软件计划」的公测用户也将会收到推送提醒。



刚刚发布的 iOS 12.3 为 iOS 用户带来全新的 TV App 以及对启用「隔空播放 2」的电视的支持。iOS 12.4 作为与 iOS 12.3 同级别的更新，很可能也会带来一些比较重要的功能变化，不会像 12.x.x 这种低级别的更新主要以 Bug 修复为主。



到目前为止，beta 1 中并未体现出明显的界面上的变化，但 iOS 12.4 很有可能成为首个支持 Apple Card 服务的系统。另外，iOS 12.4 也很有可能会是 iOS 12 时代最后一个重要版本更新，因为苹果很快就要在 6 月初的 WWDC 2019 全球开发者大会上预览 iOS 13 的重要功能，而这也预示着该公司将全面转向全新一代 iOS 系统。

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