自由女神像AR应用上架iOS 在家游览自由岛

人类能用技术为历史遗迹和自然生物做更多事。

本周，美国纽约新自由女神像博物馆面向公众开放，对于那些没有办法亲临的人来说，一款全新的 AR 应用将把自由女神像以及其背后的故事带到你的身边。据《Vogue》杂志介绍称，这款自由女神像 AR 应用开发工作由自由女神像基金会（Statue of Liberty Foundation）和设计工作室 Yap Studio 共同完成。他们花费了一年多的时间进行扫描和摄影，让用户可以直接在自己家的咖啡桌上叠加一个高清分辨率的自由女神像。如果你继续走进雕像，已经失去光泽的铜身将逐渐变成透明，并露出内塔和铁骨架。当你向上倾斜屏幕时，这一透视视图将消失，然后你将能再次与自由女神面对面眼对眼，同时悠扬的海鸟声音将从周遭传来。对于从未亲眼见证过自由女神像的人而言，这种效果会给人留下深刻的印象。如果你希望感受实际的雕像尺寸，你可以将足部的完整复刻品叠加在前方。应用程序包含其他体验，如历史模式（允许你感受铜身随时间推移而发生的变化），以及各种视角视图。比方说，在第一次世界大战期间，为了阻止美国对其盟友的支持，德国轰炸机曾炸毁了新泽西州泽西市的一个弹药库。通过这款应用，你将能看到碎片对火炬的损坏。得益于 AR，这款应用能帮助博物馆的参观者和那些在家观看的人了解自由女神像的构造和细节。应用还包括导游讲解音频，并为那些可以到博物馆游览的观光者们准备了基于位置的音频导览。

该应用现已登陆苹果 App Store，暂时为 iOS 平台独占，搜索 Statue of Liberty（自由女神像）即可下载。苹果 CEO 蒂姆·库克在今天早些时候发推宣传这款 App，苹果公司也是自由女神像基金会的捐赠者之一。包括库克在内的苹果高管一直在推广 AR 的能力及其改变世界的潜力，现在这个自由女神像应用就是一个很好的例子，它将可能会激发其他博物馆和历史遗迹也采取类似的方式。在巴黎圣母院大火之后，有很多行业人士发出了相同的声音，那就是能不能利用现代的 AR/VR 技术为更多公众提供接触和了解这些珍贵人文建筑的渠道。另外，也有不少人提倡以 AR/VR 体验取代眼下越来越多的商业海洋馆和动物园，让人们真正认识大自然中的生物，而不再把它们关进牢笼中供人观赏。

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