宝石蓝绿、薰衣草紫iPhone 11R靓照欣赏

如果让你选，你会选哪个？

上周日本博客网站 MacOtakara 独家报道称 2019 款 iPhone XR 产品线将会出现新的配色——绿色和紫色将会取代现有的蓝色和珊瑚色，白色、黑色、黄色和红色保留，但是究竟是哪种绿、哪种蓝却没有提供一点线索。为了能够让我们尽快对新颜色建立概念，各路媒体开始各显神通。



彭博社的 Mark Gurman 率先分享了一张图片，宣称这些可能就是新一代 iPhone XR 玻璃后壳的碎片，除了红色以外五种颜色都在：







泄密达人 Benjamin Geskin 随后也分享了自己对 iPhone XR 的新颜色的理解，对 EverythingApplePro 的渲染图进行了一些调整：







科技网站 Macrumors 也根据 Mark Gurman 的信息制作了一张渲染图：







当然，除了新颜色，这些渲染图也都体现出了「浴霸镜头」这个新一代 iPhone 的标志性特点。苹果按惯例将会在今年 9 月发布 2019 款 iPhone 产品线，有很大可能会调整回 iPhone X 之前的命名方式，即 iPhone 11、iPhone 11 Max 和 iPhone 11R。至于会不会采用「浴霸三（双）摄」、更换部分配色和调整命名方式，到时候就知道了。



看了这么多，如果让你选，你会选择哪个颜色的 iPhone 11R？

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