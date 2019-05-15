Photoshop CC for iPad现已开启beta注册

叫人等得好心急。
早在去年 10 月，Adobe 宣布将在 2019 年的某个时候将完整的 Photoshop CC 带到 iPad。现在，iPad 版 Photoshop CC 正式开启 beta 注册。
在日前发送给 Creative Cloud 用户的电子邮件中，Adobe 正在促使客户申请 Photoshop for iPad beta 计划。点击电子邮件中的链接即可转到此 Google 表单注册页面，您可以在其中输入您的电子邮件地址，姓名，并说明您有兴趣加入测试计划的原因。
不幸的是，有关 iPad 版发布的详细信息仍不清楚。感兴趣的朋友现在可以注册测试版，但没有迹象表明何时测试开始。
Adobe 最初在 Adobe MAX 2018 上宣布了 Photoshop for iPad。期间官方初步演示了 Photoshop CC for iPad，该软件的用户界面与桌面版的 Photoshop 大致接近，创作区域的左侧是大家熟悉的工具菜单栏，拥有选取框、裁剪、画笔、橡皮擦、渐变工具、文字工具等等，右侧放置了图层调整、以及混合选项等等。
据 Adobe 介绍，Photoshop CC for iPad 的用户界面针对触摸屏做了一定的调整，并进一步简化了使用工具时的操作流程。例如，在工具栏菜单中，按住画笔，它会自动切换为橡皮擦，松开变回画笔。对手势也是一大基础，比如说双指捏合会打开一个综合图层视图等等。
另外，根据 Adobe MAX 2018 上的演示透露，iPad 可能拥有一个专门设计的触控旋钮，长得很像手游里的虚拟摇杆，按住这个按钮或者将其朝某个方向旋转，可以进行不同的辅助操作。
此外，iOS 上的 Photoshop 将与 Creative Cloud 保持同步，用户将能够在 iPad 和桌面平台上无缝编辑文件，而无需任何转换。
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