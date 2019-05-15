Photoshop CC for iPad现已开启beta注册

叫人等得好心急。

早在去年 10 月，Adobe 宣布将在 2019 年的某个时候将完整的 Photoshop CC 带到 iPad。现在，iPad 版 Photoshop CC 正式开启 beta 注册。在日前发送给 Creative Cloud 用户的电子邮件中，Adobe 正在促使客户申请 Photoshop for iPad beta 计划。点击电子邮件中的链接即可转到此 Google 表单注册页面，您可以在其中输入您的电子邮件地址，姓名，并说明您有兴趣加入测试计划的原因。不幸的是，有关 iPad 版发布的详细信息仍不清楚。感兴趣的朋友现在可以注册测试版，但没有迹象表明何时测试开始。Adobe 最初在 Adobe MAX 2018 上宣布了 Photoshop for iPad。期间官方初步演示了 Photoshop CC for iPad，该软件的用户界面与桌面版的 Photoshop 大致接近，创作区域的左侧是大家熟悉的工具菜单栏，拥有选取框、裁剪、画笔、橡皮擦、渐变工具、文字工具等等，右侧放置了图层调整、以及混合选项等等。

据 Adobe 介绍，Photoshop CC for iPad 的用户界面针对触摸屏做了一定的调整，并进一步简化了使用工具时的操作流程。例如，在工具栏菜单中，按住画笔，它会自动切换为橡皮擦，松开变回画笔。对手势也是一大基础，比如说双指捏合会打开一个综合图层视图等等。另外，根据 Adobe MAX 2018 上的演示透露，iPad 可能拥有一个专门设计的触控旋钮，长得很像手游里的虚拟摇杆，按住这个按钮或者将其朝某个方向旋转，可以进行不同的辅助操作。

此外，iOS 上的 Photoshop 将与 Creative Cloud 保持同步，用户将能够在 iPad 和桌面平台上无缝编辑文件，而无需任何转换。

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