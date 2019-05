Photoshop CC for iPad现已开启beta注册

叫人等得好心急。

早在去年 10 月,Adobe 宣布将在 2019 年的某个时候将完整的 Photoshop CC 带到 iPad。现在,iPad 版 Photoshop CC 正式开启 beta 注册。在日前发送给 Creative Cloud 用户的电子邮件中,Adobe 正在促使客户申请 Photoshop for iPad beta 计划。点击电子邮件中的链接即可转到此 Google 表单注册页面,您可以在其中输入您的电子邮件地址,姓名,并说明您有兴趣加入测试计划的原因。不幸的是,有关 iPad 版发布的详细信息仍不清楚。感兴趣的朋友现在可以注册测试版,但没有迹象表明何时测试开始。Adobe 最初在 Adobe MAX 2018 上宣布了 Photoshop for iPad。期间官方初步演示了 Photoshop CC for iPad,该软件的用户界面与桌面版的 Photoshop 大致接近,创作区域的左侧是大家熟悉的工具菜单栏,拥有选取框、裁剪、画笔、橡皮擦、渐变工具、文字工具等等,右侧放置了图层调整、以及混合选项等等。

据 Adobe 介绍,Photoshop CC for iPad 的用户界面针对触摸屏做了一定的调整,并进一步简化了使用工具时的操作流程。例如,在工具栏菜单中,按住画笔,它会自动切换为橡皮擦,松开变回画笔。对手势也是一大基础,比如说双指捏合会打开一个综合图层视图等等。另外,根据 Adobe MAX 2018 上的演示透露,iPad 可能拥有一个专门设计的触控旋钮,长得很像手游里的虚拟摇杆,按住这个按钮或者将其朝某个方向旋转,可以进行不同的辅助操作。

此外,iOS 上的 Photoshop 将与 Creative Cloud 保持同步,用户将能够在 iPad 和桌面平台上无缝编辑文件,而无需任何转换。

