英特尔芯片被曝新漏洞 我们建议你升级macOS

漏洞名为僵尸负载，影响波及甚广。

最新报道，安全研究人员在英特尔芯片中发现了一种新的漏洞，自 2011 年以来生产的几乎所有芯片都容易受到它们的攻击。这种新漏洞名为 ZombieLoad（僵尸负载），与去年被发现英特尔芯片严重漏洞 Meltdown（熔断）和 Spectre（幽灵）特性相似。苹果日前发布的 macOS 10.14.5 更新已经修复了这些漏洞。ZombieLoad（僵尸负载）实际上由四个漏洞组成，根源在于「预测执行（speculative execution）」和「乱序执行（out-of-order execution）」。研究人员表示，ZombieLoad 将泄漏处理器核心当前加载的所有数据。与之前的 Meltdown（熔断）和 Spectre（幽灵）相类似，其也是由芯片设计缺陷导致，黑客能够有效地利用该设计缺陷，针对英特尔芯片的侧信道攻击。研究人员在一个月前向芯片制造商报告了这些漏洞。受 ZombieLoad 影响的 PC 和笔记本电脑其云端也极易受到攻击。ZombieLoad 可以在虚拟机中触发，并打破虚拟机与其他虚拟系统及其主机设备之间原有的隔离状态。目前还没有任何僵尸负载被恶意使用的公开例子，但更新 Mac 的软件仍然是个好主意。英特尔已经发布了微代码更新，微码的补丁将有助于清除处理器的缓冲区，防止数据被读取。苹果也在昨天的 macOS 10.14.5 中实现了这些更新，苹果还为ZombieLoad 提供了 macOS High Sierra 和 macOS Sierra 版本的安全更新。

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