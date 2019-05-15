iPhone终于解锁NFC标签支付 靠近即可付款

苹果朝着取代钱包的目标又迈出一步。





5 月 14 日，在拉斯维加斯举行的 TRANSACT（移动支付技术展览）大会上，苹果 Apple Pay 业务副总裁詹尼弗·贝利 （Jennifer Bailey）宣布 iPhone 将支持全新的 NFC 功能：无需下载 App，只需要一个 NFC 标签贴纸即可触发 Apple Pay 支付。



苹果正在与 Bird 滑板车、Bonobos 服装店和 PayByPhone 停车费移动支付服务合作首次推出该功能。目前，实体 ApplePay 交易需要 POS 这样的终端机才能实现，通过新的 NFC 功能，iPhone 将可以自主识别特殊编码的 NFC 标签，并在用户将设备靠近标签时自动显示 ApplePay 购买界面，无需通过第三方应用或其他设置。



比如，用户租借电动滑板车时，可以通过 iPhone 或者 Apple Watch 靠近滑板车上的 NFC 标签来支付租金或者续费，就不需要为它专门下载一个应用。在 Bonobos 服装店，这个功能可以实现更简单的自助购物，商店将 NFC 标签直接放在衣架上，用户就可以便捷地用 iPhone 付款了。



此外，苹果还宣布用户很快就可以在钱包（Wallet）应用中一次性注册会员卡，当用户购买符合条件的商品或服务时，会员卡会作为建议呈现给用户。



据悉支持 Apple Pay 的 NFC 新功能将于今年晚些时候正式推出，这个新功能十分便捷和新颖，相信未来很多公司都会想要与苹果合作，这是苹果朝着取代钱包的目标迈出的又一步。



不过，我们能预见到这项功能进入中国时可能会有些许尴尬，与国外大部分支付依旧依赖银行卡（包括基于银行卡的手机钱包支付）情况不同，国内的手机用户和广大商户基本都已经习惯了二维码扫码支付形式，支付宝、微信等第三行支付平台大范围地占有市场让 NFC 变得十分小众，Apple Pay 想撼动巨头地位并非易事。







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