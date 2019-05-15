苹果发邮件邀请开发者加入Apple Arcade

为游戏订阅服务上线积极准备中。





今年 3 月，苹果正式推出了 Apple Arcade 游戏订阅服务。距离其承诺的秋季推出已经时间不多，在推出之前，苹果正努力吸引潜在的开发者加入订阅服务。自 3 月份以来，苹果通过多种形式向开发者发出推广邀请，现在，开发者们开始收到来自苹果的邮件邀请。



这也是苹果首次通过邮件的方式邀请开发者加入 Apple Arcade。在邮件中苹果提到：“今年 3 月，我们推出了Apple Arcade，这是全球首款面向移动、桌面电脑和客厅的游戏订阅服务。 我们正在与世界上一些最具创新性的游戏开发商密切合作，将他们的游戏带入 Apple Arcade。 如果您正在开发一款突破性游戏，并希望将其加入 Apple Arcade，我们很乐意听取您的意见。”





值得注意的是，通过 Apple Arcade 提供的游戏将不能在订阅服务之外使用，这就是为什么苹果在向开发者推荐时特别提到只有未发布的游戏才能加入。通过 Apple Arcade，开发者将根据用户玩游戏的时间获得报酬，苹果公司还为开发者在开发 Apple Arcade 游戏的过程中提供前期资金帮助。2019 年秋季，Apple Arcade 将在全球超过 150 个国家和地区推出，并以新标签页的形式入驻 App Store，在 iOS、macOS 和 tvOS 都可使用。苹果承诺 Apple Arcade 的每款游戏都提供完整版体验，包括所有游戏特色、内容及后续更新，因此玩家不必再额外付费购买任何内容。

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