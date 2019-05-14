watchOS 5.2.1发布 添加全新「骄傲」表盘

2019-05-14 04:25:25
1am
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算上去年的，现在一共有四款表盘可以选择。

苹果今天正式发布 watchOS 5.2.1 系统更新，除了为五个欧洲国家开通 ECG 心电图功能外，还为 Apple Watch 用户带来全新的「骄傲」（Pride）表盘。



苹果在 2018 年也推出过一款「骄傲」表盘，由六条垂直排列的彩带组成，用户手指触碰表盘时或者抬起手腕唤醒屏幕时会出现彩带波动的动画效果。



新款表盘的设计与去年的类似，但线条更加细密并占满整个屏幕，颜色也从六种增加到八种，动画效果依然保留。另外苹果还增加了两款指针模拟表盘。「骄傲」图案也分别变成了方形和圆形。所以现在一共有四款「骄傲」表盘可以选择。



在过去的几年里，苹果都会在 WWDC 全球开发者大会期间发布全新「骄傲」表带，相信今年也不会例外。另外苹果每年都会组织员工参加旧金山「骄傲大游行」，活动期间苹果部分高管和员工会穿上特制的 T 恤衫参加游行 。

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