iOS 12.3发布 支持启用「隔空播放 2」的电视

国行后台界面上划手势删除应用动画回归啦！

经过 6 轮的 Beta 测试，苹果今晨终于发布 iOS 12.3 系统更新。该版本也是 iOS 12 系统自去年 9 月正式推出以来的第三次重要版本更新，改进方面主要包括为 iOS 设备带来经过全新设计的 TV App（国内用户不可见）、国行版本侵权功能恢复以及对启用「隔空播放 2」功能的智能电视的支持等，另外还提高了系统的稳定性，修复了一些 Bug。







苹果在 iOS 12.3 的推送说明中写明：



隔空播放 2



-「隔空播放 2」现支持直接从 iPhone 和 iPad 共享视频、照片、音乐等至已启用「隔空播放 2」的智能电视



-只需轻点一次，即可根据时间和位置，在您上次使用的屏幕上播放所选电视节目或电影



-Siri 针对电影和电视节目的观看建议现在会包含隔空播放选项



-智能建议完全在设备上完成，您的个人信息仍属隐私



本次更新还包含问题修复和改进。本更新：



-Apple Music「为你推荐」标签页每天多次更新，根据您钟爱的类型、艺人和心情推荐音乐



-解决了可能导致 Wi-Fi 通话中断的问题



-修复了已连接的 iPhone 上的歌曲信息可能不会在车载屏幕上显示的问题



对于没有在更新说明中提到的更新内容包括：



1、国行版本特殊变化



随着苹果与高通达成全面和解，此前为避开中国区禁售令而砍掉的两个功能——iOS 后台界面上划手势删除应用时的动画以及 iPhone 壁纸设置时的图片缩放——重新恢复。



2、全新 TV App



苹果通过 iOS 12.3 重新设计了 TV App，带来全新外观和功能。新版 TV App 还拥有全新的机器学习推荐引擎，可根据用户喜欢的内容推荐个性化内容。







新版 TV App 从今天开始将在超过 100 个国家和地区启用，但该应用不支持在国内使用。



3、应用瘦身 运行速度变快



得益于全新的 Swift 5 适配，所有的 iOS App 都比之前的体积有所缩减，而且启动速度更快，iOS 12.3 在操作感上会比之前流畅，待机时间估计也会有小幅的提升。



另外，除了 iOS 12.3，苹果还发布了 macOS 10.14.5、watchOS 5.2.1 和 tvOS 12.3 系统更新，同时还为 HomePod 发布最新的 12.3 软件更新（配对的 iOS 设备升级至 iOS 12.3 后可自动安装更新）。



还等什么，还不快去升级！

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