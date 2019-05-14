苹果内部文档曝光新款Mac Pro造型

不过，很可能不是真的。

苹果提前两年就「预发布」出来的模块化 Mac Pro 到现在还没有任何动静，目前有关这款「经过重新思考过」的 Mac 的传闻非常少，更别提任何可见的资料了。但今天早些时候网络上出现了一张据称是新款 Mac Pro 的照片，或暗示这款被专业用户期待已久的产品即将到来。







照片来自 Imgur 平台，拍摄的是一个显示屏正在展示一张「苹果内部演示文稿」，内容的标题是「Mac Pro 7.1」，文件标注最后修改日期是「2018 年 11 月 7 日」。文件角落上还印着苹果 Logo 以及苹果内部文件字样，看起来比较正式。



展示的 Mac Pro 是一个长方体外观的设备，规格是 11.55 英寸 x 11.55 英寸 x 7.7 英寸（约 30 厘米 x 30 厘米 x 20 厘米）。如果你对这个尺寸没有概念，可以想象一下 A4 纸的长宽（长 29.7 厘米，宽 21 厘米）。



文件中的示意图只展示了设备的正面、侧面和顶部，而最重要的「端口」面没有给出（如果有的话）。除了苹果 Logo，这个壳子从外面看不出任何模块化的痕迹。



文件还列出了一些硬件配置参数：



-英特尔至强 W Cascade Lake-X 处理器；

-苹果 T2 安全芯片；

-苹果 X2 加速计；

-DDR5 SO-DIMM 内存；

-3 个双宽度 PCIe 4 扩展槽；

-单条或双条 AMD Firepro-X 显卡；

-Nvidia Quadro/RTX BTO 显卡；

-8 个雷雳 3（USB-C）端口，可支持 Display port 1.4a 端口、雷雳 4 端口和 USB 3.1 Gen 2 端口；

-2 个 HMDI 2.1 端口；

-万兆以太网支持；

-蓝牙 5.1 标准。



其中有些配置和端口标准被指太过超前，比如 DDR5 SO-DIMM 内存和雷雳 4 端口。另外从给出的外观尺寸推测或无法容纳 3 个双宽度 PCI-e 扩展槽。还有就是文稿中出现了一些明显的文案错误，比如 FirePro 写成了 Firepro。这些都让人怀疑该文件的真实性。



苹果承诺会在 2019 年带来全新 Mac Pro 和配套的专业显示器，不出意外我们应该会在 WWDC 全球开发者大会上看到这两款新品发布。

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