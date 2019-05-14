2019 苹果继续在中美贸易战夹缝中挣扎

无数的眼睛在盯着中美贸易关系变化。

上周五，美国宣布对第三批共计 2000 多亿美元中国进口商品的关税从 10% 提高至 25%，标志着近一年来不断增长的贸易战中最近的升级。中国于本周一（5 月 13 日）正式宣布，将对美国约 600 亿美元进口商品实施加征关税。中美贸易战再度升级消息传出后，周一苹果公司股价在当天收盘时下跌了近 6%。美国的硬件公司严重依赖跨太平洋贸易，但到目前为止，关税提升都在避开组装电脑和智能手机，主要针对可能对终端消费者影响较小的非捆绑组件。但这并不意味着美国公司完全不受影响。去年秋天，特朗普公布对中国征收新一轮关税的草案中差点就影响到了苹果的 Apple Watch 和 Apple AirPods 产品。苹果公司致函美国贸易代表，详细说明了关税变化产生的影响并恳求变更措施。苹果的积极态度使得原本在关税提高名单上的一些备受瞩目的类别最终获得豁免，包括AirPods 和 Apple Watch。但苹果适配器、充电器、电缆和电线所涉及的商品代码仍然列在名单上，从去年 9 月开始，这类产品从中国进入美国时已被征收 10％ 的税率。另外还有 iPhone 手机壳和 iPad 的皮质保护套情况也是如此，而现在税率跃升至 25％。到目前为止，苹果尚未对此事发表评论。自关税生效以来，Apple 网站上列出的价格没有变动。这笔增加的费用完全由苹果及其供应商承担。当然，苹果的利润足以承担这笔额外的费用，苹果的中国制造合作伙伴也可能愿意根据关税提供小幅折扣。甚至苹果也有能力将其供应链转移到足以完全避开关税的影响。但鉴于苹果公司规模庞大且对质量要求很高，这样的举措估计反倒比仅支付关税更加昂贵。对于苹果的底线来说，这些都只能算小事，充电器和手机壳不是公司业务的重要组成部分，成本略有上升并不是它面临的最可怕的事情。一方面，由于中美之间贸易规则的动荡不稳定，有可能下一次或者再下一次冲突升级到来时，好不容易摆脱影响的 AirPods 和 Apple Watch 再度回到加税名单之中，情况糟糕的话还会牵涉到 iPhone 和 MacBook。若对 iPhone 征收 25% 的关税可能会导致 iPhone XS 的价格上涨 160 美元。或者如果苹果自行承担起这一关税，这将导致其 2020 年每股收益下降 23%。另一方面，苹果一直以来都坚决反对特朗普加征关税的举措，相对于其他大型科技公司，苹果更加依赖中国市场，通过向中国消费者销售产品赚取了大量利润。瑞银的分析师认为，近来中美贸易紧张局势升级，可能会影响中国消费者的信心。如果发生上述这两种情况，苹果要面对的才是真正的困境。

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