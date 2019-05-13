瑞银：iPhone在华销量有所改善 但并不乐观

2019-05-13 23:24:10
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分析师认为中美贸易关系会对其产生影响。

继两周前苹果公司发布 Q2 财报之后，日前，瑞银分析师蒂莫西·阿库里（Timothy Arcuri）发布了一份新的投资者报告，内容涉及中国市场对 iPhone 的需求。瑞银表示，iPhone 销量在 4 月份有大幅提升。



基于政府智能手机销售数据，从 2018 年 12 月到 2019 年 3 月这四个月时间里，iPhone 销量平均下降了 66％。Arcuri 表示，4 月的 iPhone 在华销量相较去年同期下降 3％，但与前几个月相比仍有大幅改善。

瑞银分析师将 iPhone 销量的改善归功于中国的「整体市场走势」，中国智能手机市场在过去 10 个月中有 9 个月是整体下滑，但 4 月份整体增长 6%。

报告中称：中国的整体市场走势（连续下降 9 个月后又上涨 6％）与苹果有效的促销手段让 iPhone 的销售情况有所好在。

然而，即便如此，来自中国本土的智能手机表现仍略强于苹果(环比增长 29%，而苹果的增幅为 19%)。当然，受销售旺季和淡季的影响，光凭月度数据很难解读，不过分析师估计，苹果在中国智能手机的市场份额可能还要继续下降。

5 月份对 iPhone 在中国的表现来说将是一个重要的月份。此前随着中美贸易关系出现缓和，消费者信心增强也是 iPhone 中国销量改善的原因之一，但随着中美之间贸易局势再度紧张，消费者的信心和情绪都会受到影响，因此情况将发生变化。

 

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