传今年iPhone XR会替换掉蓝色和珊瑚色

为什么是这两种？

随着发布的临近，有关新一代 iPhone 产品线的传闻开始逐渐增多。今天除了新一代 iPhone 将采用的 A13 芯片已开始量产的消息外， 又有新消息称新一代 iPhone XR 的颜色搭配要有所变化了。







日文网站 MacOtakara 今晨爆料，据可靠信息源透露，今年的新款 iPhone XR 仍会保持六种外观颜色，但是会有两种现有颜色被新颜色取代。即保留白、黑、黄和红色，而蓝和珊瑚色将会被绿和（薰衣草）紫色替换。



iPhone XR 是苹果在 iPhone 5C 之后推出的又一款多彩配色机型。该公司希望通过相对较低的售价和多种鲜艳配色选择来吸引更多的年轻手机用户。



目前有关新一代 iPhone XR 的传闻是：处理器升级至 A13 芯片；后置摄像头数量一升二；一体化 3D 玻璃背板弱化镜头凸起；标配 18W 电源适配器外加 USB-C 转闪电充电线缆以及支持反向无线充电功能。



大家说说，蓝色和珊瑚色不好看吗？

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