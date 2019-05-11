苹果加速发布iOS 12.3 Beta 6 应是最后一测

iOS 12.3正式版很快就会到来。





5 月 8 日，在谷歌发布 Android Q 的同一天，苹果也推送了 iOS 12.3 Beta 5，取代 iOS 12.3 Beta 4 版本，两个版本相隔时间仅一周。在 Beta 5 公测才仅仅过了几天时间，苹果开始推送开发者测试版的最新版本 iOS 12.3 Beta 6，这应该也是 iOS 12.3 最后一次测试。



Beta 5 的更新版本号为 16F5155a，而上个版本号为 16F5148a，大小不到 100MB，开发者和公测用户现已可以下载升级。Beta 5 属于一次很小的版本更新，并没有带来新功能，主要是修复了无法从 OTA 升级的 BUG，删除了辅助功能的一个叫 accessibility events 的开关，增加对日本新年号「令和」的支持，以及修复和时间日期有关的一个 BUG。



Beta 6 目前放出的是开发者测试版，其版本号为 16F5156a，这已经是第三个以 a 结尾的测试版系统，按照以往规律，可能标志着正式版的到来。



对于大家关心的 iOS 12.3 的更新内容，首先提高系统稳定性、改善系统 BUG 是必须的，除此之外，苹果也为其加入了一些新功能以及新的 App。



国行版本特殊变化



随着苹果与高通的和解，此前为避开中国区禁售令而砍掉的两个功能：iOS 后台删除应用的上滑动画效果，iPhone 壁纸设置的图片缩放终于回来了。这两项功能虽然对使用影响不大，不过总算是观感和操作上都重新回到我们习惯的样子。



新 TV App



iOS 12.3 还带来了具有全新外观和全新功能的 TV App。同时，新版 App 还推出全新的机器学习推荐引擎，会根据用户喜欢的内容为用户推荐个性化新内容。无奈的是，苹果 TV 内容服务并未登陆中国，所以该功能和中国用户无关。



应用瘦身 运行速度变快



得益于全新的 Swift 5 适配，所有的 iOS App 都比之前的体积有所缩减，而且启动速度更快，iOS 12.3 在操作感上会比之前流畅，待机时间估计也有有小幅的提升。



距离 6 月份的苹果 WWDC 2019 没剩多少日子了，届时 iOS 13 就会正式发布并进入测试阶段，苹果肯定会在 5 月份为广大用户更新 iOS 12.3 的正式版，大家可以准备好升级了。





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