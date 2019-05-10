传iOS 13可能不继承iOS 12优点 抛弃旧机型

如果真的是这样你会不会失望。





来自 iPhonesoft.fr 的最新传闻称，iOS 13 将切断前几代旧款 iPhone 的兼容性，放弃对 iPhone 5s、iPhone SE、iPhone 6/6 Plus 的支持。iPad 方面，iPad mini 2 和 iPad Air 以前的设备将无法安装 iOS 13。



自从苹果推出 iOS 12 以来，其最受好评的特性就在于让老设备焕发新的生命力，通过升级到 iOS 12，包括 iPhone 5s 在内的一批旧型号提升了系统流畅度。



如果这项传言是真的，那么 iOS 13 会成为大量依旧活跃的 iPhone 旧型号的终极之路。尤其是 2014 年发布的 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus，这两款机型在它们的旗舰周期内取得巨大的市场成功，成为最畅销的一代 iPhone，直到现在还被很多人使用着。



从用户角度来讲，我们不希望 iOS 13 抛弃这些旧机型，毕竟苹果把 iOS 设备系统更新从「越升级越卡」的印象中解脱出来才一年时间，iOS 12 普及度如此广，以至于很多旧机型因它而延续使用寿命，如果到今年 9 月份，一切戛然而止，想必会引发不小的失望情绪。



但媒体认为 iOS 13 放弃旧机型具有一定合理性：一是苹果可能希望停止 iOS 13 继续支持 4 英寸屏幕；二是 iOS 13 会有较多的功能改进，但这些改进也许难以继续应用于旧机型，所以不得不放弃。另外，无限制地向前兼容会使软件体系过于臃肿杂乱，iOS App 开发也需要不断适配新系统和新机型，如果同时兼顾旧的体系则要付出更大代价，苹果也无力管控。



当然，最终的答案会于 6 月 3 日苹果 WWDC 正式发布 iOS 13 时揭晓。不知道大家如何看待这个于 iOS 13 有关的新传闻，你认为苹果应该让它继续兼容所有安装 iOS 12 的设备，还是适度地缩小兼容性为新机型实现更好的功能改进呢？不妨在评论中与我们分享。





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