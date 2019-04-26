为配合浴霸镜头 iPhone或重新设计玻璃背板

巨大的后置摄像头对整机设计也是挑战。





有关新 iPhone 的任何新消息似乎都会牵动着果粉的神经。据 OnLeaks 今晨爆料，苹果 2019 款 iPhone 虽然在外观尺寸上不会较前代有太大改动，但会带来全新的一体化玻璃背板设计，另外还会修改沿用多年的静音开关。



为此 OnLeaks 还与印度一家名为 Cashkaro 的网站共同制作了一段渲染视频。与数月前的爆料相比，新视频中的 iPhone XI Max（推测用名）的后置摄像头依然是呈三角形排列的三镜头设计。麦克风的位置有所调整，从之前的镜头凸起的右下部移到了镜头凸起中靠近右侧镜头右下角的位置。







按照 OnLeaks 的说法，全新 iPhone XI 继续沿用 iPhone XS 系列双旗舰的屏幕尺寸，而「刘海」的厚度和边框的宽度都会有所减少，但变化微乎其微。据说新的机体物理尺寸是 143.9mm x 71.4mm x 7.8mm，作为对比，当前 iPhone XS 的规格是 143.6mm x 70.9mm x 7.7mm。







新 iPhone 将会带来一块「独一无二」的全新玻璃背板，一体化的设计可以将硕大的浴霸造型摄像头融入其中，让凸起看起来不再那么显眼。







另外新 iPhone 还会对静音开关进行改动，采用类似早期 iPad 开关设计（苹果从 iPad Air 2 开始全线移除静音开关，改由 iOS 系统控制）。





▲ iPad mini、iPad Air 和第三代 iPad 的静音开关，图片来自 Appleinsider

最近有关 2019 款 iPhone 产品线的传闻开始增多，分析师郭明錤近日预测今年三款新 iPhone 的后置摄像头数量都会相应提升，其中 5.8、6.5 英寸 OLED 机型升级为三摄，而 6.1 英寸 LCD 机型也会升级至双摄。三摄机型所增加的第三个镜头是由索尼独家供应的 1200 万像素、1um CIS、5P/f2.2 超广角镜头。另外，三款新 iPhone 的前置摄像头也都会升级至 1200 万像素 CIS + 5P 镜头（目前是 700 万像素 CIS + 4P 镜头）。而且据说为了让镜头在外观上不会太过明显，新款 iPhone 的后置超广角镜头与前置相机镜头还会采用黑镜涂层技术。其他方面，有传闻称新 iPhone 会搭载 A13 芯片，继续沿用 Lightning 端口，但会新增反向无线充电功能（可以给 AirPods 等充电）。

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