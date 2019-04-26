老款三插充电头存在触电隐患 苹果宣布召回

是极老旧的港版或英版插头，无需太紧张。





苹果昨日宣布了一项极为罕见的召回计划，既不是 MacBook Pro，也不是 iPhone，而是十多年前曾在英国、新加坡和香港等地伴随苹果产品发售的三插电流电源插头转换器。苹果认为该配件可能存在破损的风险，或将导致用户触电。



苹果在声明中表示，「Apple 已确定，在极少数情况下，设计主要用于英国、新加坡和香港的 Apple 三插交流电源插头转换器可能会破损。如果有人员接触到暴露在外的金属部件，可能会有触电的危险。这种插头转换器于 2003 年至 2010 年随 Mac 和某些 iOS 设备一起出货，并且还曾包含在 Apple 全球旅行转换器套件中。」





为了让用户能够准确区分问题插头，苹果还将新旧两种插头进行了一番对比说明。其中受影响的三插插头转换器为白色，在其连接 Apple 电源适配器的内插槽中没有字母。新款转换器亦为白色，但其连接电源适配器的内侧部分是灰色的。需要注意的是，苹果 USB 电源适配器不受本次召回计划的影响。​​如果您的产品属于该计划范畴，建议前往苹果 Apple Store 零售店、苹果授权服务提供商或者联系 Apple 支持进行更换。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。