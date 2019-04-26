英特尔仍继续为新款iPhone供应4G基带芯片

英特尔芯片在苹果产品中的占比会逐年减少。





上周在苹果和高通的和解声明发出后没多久，英特尔就宣布退出了 5G 智能手机基频芯片业务。今天有消息称英特尔仍会在今年继续供应 4G 芯片，这意味着 2019 款 iPhone 或将继续使用该公司的芯片。



据路透社 Stephen Neils 透露，英特尔 CEO Bob Swan 在该公司 2019 Q1 财报电话会议中评论智能手机基频芯片计划时表示，「我们的期望是我们将在今年全年中继续供应 4G 基频芯片，包括将在秋天返校季期间推出的 XMM 7660 基频芯片的迭代产品。」



鉴于 Swan 提到的是 XMM 7660 芯片的迭代产品，所以该公司非常有可能会继续为 2019 款 iPhone 供应芯片。因为这个时间点对苹果新 iPhone 来讲几乎来不及改用高通的基频芯片了，即使能够赶上，但最终的结果很可能也是两家供应商来分割苹果的订单。



至于明年，苹果肯定会推出 5G iPhone，届时至少旗舰机型将会全部改用高通的 5G 基频芯片。由于英特尔并没有说来年不会继续供应 4G 基频芯片，所以明年苹果的「旧」机型很有可能还会继续采用英特尔的产品。苹果与高通上周和解时曾签署了一份多年的芯片供应协议，所以未来英特尔芯片在苹果产品中的比例应该会逐年减少，直到苹果产品全线进入 5G 时代。



此外，英特尔 CEO Bob Swan 在接受《华尔街日报》的采访中表示，是苹果和高通的和解导致该公司退出 5G 业务：「鉴于苹果和高通发表了声明，我们评估了为智能手机提供（5G 基带芯片）技术实现盈利的前景，得出的结论是我们无法看到出路。」





欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。