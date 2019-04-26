CIRP：iPhone XR继续主导美国智能手机市场

看来老美也嫌iPhone XS太贵了。





消费者研究机构 CIRP 的最新数据显示，iPhone XR 继续主导着美国智能手机的销售，同时也是第二季度最畅销的机型。此前，Kantar 的数据显示，iPhone XR 也是英国最畅销的智能手机。



就 iPhone 型号的销售而言，iPhone XS Max 的销量超过 iPhone XS，那些想要旗舰版 iPhone 的人似乎容易被更大的屏幕所吸引，而想要较小屏幕的消费者更有可能选择价位第一级的 iPhone XR。



然而，XR 的成功在一个方面也带来了苹果的坏消息：对平均销售价格（ASP)的影响。CIRP 的上季度美国智能手机销售报告称，上个季度，为增加存储空间而付费的 iPhone 用户比例从上年同期的 33% 升至 38%，苹果会将 ASP 增加到 800 美元以上。在 iPhone XS/XS Max 高价的基础上，更高的存储配置有助于提高 ASP，但现在 XR 的低价抵消了这一高差价。



反过来，苹果在服务的收入则表现不错。CIRP 发现，近一半的美国 iPhone 购买者支付了 iCloud 扩容的费用，苹果音乐的订阅量也很高。在本季度的美国 iPhone 用户中，48% 使用付费 iCloud 存储，21% 的 iPhone 用户使用苹果音乐流媒体服务，13% 使用传统 iTunes 音乐服务。



但是由于来自手机运营商、零售商和其他保修供应商的激烈竞争，AppleCare 保修服务的销售惨淡，大多数人会在其昂贵的价格面前止步。



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