苹果工业设计团队调整 三名核心成员离开

或许人员变动也与硬件发展趋于定势有关。





据《华尔街日报》报道，由首席设计官 Jony Ive 亲自统领的苹果工业设计团队正面临重大人事变动，有三名核心成员选择离开公司。



报道称，这三名员工分别是 Rico Zorkendofer、Daniele De Iluliis 和 Julian Hönig。其中 Zorkendofer 和 Iluliis 已于近日离职，而 Hönig 也将在未来数月之内离开公司。三位均是资深设计师，在苹果的工作时间加起来已经超过了 50 年。



Zorkendofer 向媒体表示，他决定离开苹果的原因是想要多陪伴家人，并为能成为苹果设计团队的一员感到荣幸。他还提到团队已经补充了不少新人，「我们加入了新的设计师，我们在过去几十年里所做的事情将会继续下去。这里人才济济。」





▲ 苹果首席设计官 Jony Ive 及其核心设计团队成员

报道称，苹果核心工业设计团队在 iPhone 等产品大获成功后开始慢慢出现核心成员离开的现象。2016 年，已在苹果工作 23 年的 Danny Coster 离开公司转投 GoPro 麾下。另一位工业设计大咖 Christopher Stringer 也在为公司服务 21 年后于 2017 年离职。 后者名下拥有多个突破性设计专利，多与 iPhone 相关。而随着老将们的离开，苹果从耐克、独立工作室以及设计学院招募来新鲜血液也将会承担更多有关新产品线的研发责任。按照苹果博客 Above Avalon 创始人 Neil Cybart 的说法，苹果核心工业设计团队在这个时期发生变动也是「合情合理」的，因为苹果开始更加关注诸如 AR 增强现实和自驾车等领域的新品研发。

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