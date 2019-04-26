Apple Watch已上市四年了 你拥有它了吗？

有人认为贵，有人觉得实用，你觉得呢。

不知不觉间，Apple Watch 已经发布有四年之久了。早在 2015 年 4 月 24 日，苹果在九个国家正式发售了第一代 Apple Watch。苹果当时表示，Apple Watch 是一款真正与人贴近的个人设备，也是苹果生态系统的新一代创新成果，提供了诸多让人从腕部进行交流的全新方式。今年，苹果智能手表产品线已迎来第四代，即 Apple Watch Series 4。回顾过往每一年，苹果一直坚持对 Apple Watch 进行改进升级，使其拥有更多健康和健身功能，更出色的防水性能，更好、更大的显示屏，以及更加独立的使用方式等。与大多数苹果产品一样，在 Apple Watch 正式发布前的几年，有关苹果可穿戴设备的传言便开始升温。例如，在 2013 年时，苹果就为“iWatch”申请了商标，只不过这款设备最终被命名为 Apple Watch。苹果产品的正式命名通常在最后一刻才相对明朗，比如在 iPad 发布之前，苹果也做了同样的事情，申请“iSlate”商标权进行保护，但同时也秘密地为“iPad”官方名称申请商标权，也许这就是一叶障目、欲盖弥彰的策略。

Apple Watch 首次亮相是在 2014 年 9 月的一场发布会上，虽然苹果表示将于 2015 年初上市，但直到 2015 年 3 月的另一场发布会，才正式确定了这款可穿戴设备的上市日期为 4 月 24 日，而接受预购的时间为 4 月 10 日。初代 Apple Watch 的售价为 2588 元，特制 18K 玫瑰金或黄金打造的 Apple Watch Edition 系列售价从 74800 元起，顶配高达 12.68 万元，上市地包括澳大利亚、加拿大、中国、法国、德国、香港、日本、英国和美国。苹果的 Apple Watch 一路走来也有多个联名系列，有作为时尚配饰与爱马仕携手演绎的 Apple Watch Hermès 系列（最普通的版本起售价为 8688 元），也有鼓励用户将智能手表专注用于健身的 Apple Watch Nike+ 系列（发售价格从 2888 元起）。同时，苹果也停止了一些特定版本的生产，最值得注意的就是 Apple Watch Edition 版本，该版本原本主要与传统昂贵的奢侈手表竞争。说实话，随着 Apple Watch Edition 版本的停止供应，不只是 Apple Watch 的均价下降了，苹果也更明确了 Apple Watch 的重点目标市场。

不过，Apple Watch 从 2015 年正式上市到如今 Apple Watch Series 4 的问世，在这段时间里该设备虽然进步了不少，但始终有一些悬而未决的问题困扰用户。首当其冲的莫过于续航时间的问题，根据报道，苹果最初在开发 Apple Watch 时，内部设定这款手表应该至少能使用 4 到 5 天。不过，这一点从未实现，即便是最新款 Apple Watch Series 4，大多数情况下也需要每天充电，只有一些轻度使用者能撑两天左右时间。无论如何，如今苹果的 Apple Watch 已成长为全球智能手表的领导者。根据市场调研机构 Strategy Analytics 在 2 月份发布的数据了解，在 2018 年第四季度，Apple Watch 占据了全球智能手表市场一半的市场份额，达到 51%。当然，这个数字略有下滑，低于 2017 年同时期的 67%，原因在于三星和 Fitbit 等竞争对手的发力。然而，Apple Watch 依然是智能手机市场最闪耀的领导者。在苹果 2019 财年第一季度财报公布之后的电话会议上，苹果首席执行官蒂姆·库克声称，苹果的可穿戴设备收入（包括 Apple Watch 和 AirPods 等产品）已“接近财富 200 强公司的规模”。

有传闻显示，针对今年新一代 Apple Watch，也就是可能会在 2019 年 9 月发布的第五代产品 Apple Watch Series 5，将会采用全新的陶瓷外壳设计。到明年，苹果还会在 Apple Watch 上增加更多新功能，包括集成睡眠跟踪的app，鼓励用户在睡觉时佩戴 Apple Watch，以监测睡眠质量和其他指标。据称，苹果为 Apple Watch 开发的睡眠跟踪功能已经在公司内部员工中进行测试了，如果最终该项目证实可行，那么将会出现在第六代产品 Apple Watch Series 6 上，并且还将会配备低功耗模式，以免影响续航时间。早在去年 6 月的时候还曾有传闻称，未来苹果计划取消 Apple Watch 智能手表上的任何可按动的按钮或按键，取而代之的将是固态按键的整合，同时这些固态按键通过 Taptic Engine 技术提供的触觉反馈来模拟真实物理按钮的效果，届时这些按钮不仅支持触摸和滑动手势操作，还会内置用于高级健康监测功能的电容元件。按照消息人士的说法，未来采用固态按键解决方案的 Apple Watch，在硬件使用寿命上将得以提高，并且消除物理按键开口后的无缝隙的外表，更有助于提供更加出色的防水性能。同时，由于是固态按键，控制器比传统物理按键小的多，还能进一步释放出更多宝贵的内部空间，也利于塞进更大容量的电池来提高续航。

当然了，苹果主打的依然是全新的高级健康监测功能。因此有传闻认为，未来 Apple Watch 还会带来诸如血糖监测之类的新功能，并且其表带配件也将会迎来改进，加入更多健康监测的传感器。另外还有传闻认为，苹果研发已久的 microLED 屏幕将会率先出现在 Apple Watch 上，不过这项技术当前距离进入消费者市场可能还需要几年时间。最后大家来说一说，Apple Watch 上市已有四年时间了，你现在是 Apple Watch 的用户了吗？你使用的是哪一代呢？你购买 Apple Watch 的原因是什么？Apple Watch 哪一项功能对你来说最实用呢？你期待未来 Apple Watch 在哪方面得到改进，或加入什么新功能呢？

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