供应链：带降噪功能的AirPods 3可能年底发布

总之今年不止一款新AirPods。

日前我们为大家报道了分析师郭明錤预测苹果最快今年四季度发布两款全新 AirPods 的消息。无独有偶，现在又有消息称 AirPods 3 将会在年底发售，而且自带降噪功能。



消息来自比较了解供应链情况的 DigiTimes，宣称苹果计划在 2019 年年底前发布第三代 AirPods 耳机，新耳机将会新增降噪功能。台湾英业达是该耳机的主要代工厂，同时深圳立讯精密也会分得一部分订单。







报道援引消息源的说法称，「降噪技术并非全新科技，但却是一项比较难以驾驭的技术。一方面，半导体设备几乎都是在受到电磁干扰的情况下运行的；另一方面，如何能够很好地完成噪声前向反馈麦克风的结构设计以实现与其他设备间的协调运行，这对设计方和组装方来讲都是一个巨大的挑战。还有就是，耳机降噪功能将会消耗更多的电池电量，这就要看苹果要如何来降低能耗了。」



DigiTimes 的报道与郭明錤的预测在新耳机发布的时间点上是比较一致的，但内容却不尽相同。郭认为苹果最快年内会发布两款 AirPods，一款保持二代外观，一款重新设计并提价（走高端）。若郭的说法为真，那么也就意味着苹果会将 AirPods 产品线一分为二，分别面向不同的市场。这样 DigiTimes 提到的 AirPods 3 可能就是郭预测的第二款高端机型，其设计或与现有的 AirPods 完全不同。彭博社曾在去年 3 月份对郭明錤关于苹果将推出高端头戴式耳机的预测进行了补充，宣称该耳机将是一款拥有降噪功能的头戴式耳机，竞争对手是像 Bose 一类的高端耳机品牌，只是需要等到 2020 年才能上市。



苹果 3 月才发布久违的 AirPods 二代产品，如果不到一年时间就更新换代确实有点让人费解。但如果从苹果计划细分 AirPods 产品线的角度考虑就比较合理了。因为据统计资料显示，苹果目前几乎已经统治了真无线耳机全球市场，AirPods 在 2018 年的销量据称已经超过 3500 万部，全球市占率达到 75%。相信 AirPods 2 在 2019 年的表现也会相当不错，如果再趁热打铁，在年底前为 AirPods 2 来次小升级，同时推出全新高端机型，这将帮助苹果完成 AirPods 产品线的布局，抢占更多的市场份额，继续扩大其可穿戴业务的营收规模。



别忘了，到今年年底 AirPods 就三周岁了，这是一个特别的时间节点，苹果可能有所行动。





欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。