英特尔第9代移动CPU来了 MacBook Pro还会跟吗？

苹果心塞：这挤牙膏啥时候是个头。





日前，英特尔发布第 9 代英特尔酷睿 H 系列移动处理器，共有 6 款产品，均支持双通道 DDR4-2666 内存，最大 128GB；Wi-Fi 6 AX200 以及 Intel Optane H10 混合型 SSD 等。



具体型号如下：



Core i9 9980HK：8 核 16 线程，2.4/5.0GHz（加速），缓存 16MB，不锁频，热设计功耗 45W；



Core i9 9980H：8 核 16 线程，2.3/4.8GHz（加速），缓存 16MB，锁频，热设计功耗 45W；



Core i7 9850H：6 核 12 线程，2.6/4.6GHz（加速），缓存 12MB，不锁频（可选），热设计功耗 45W；



Core i7 9750H：6 核 12 线程，2.6/4.5GHz（加速），缓存 12MB，锁频，热设计功耗 45W；



Core i5 9400H：4 核 8 线程，2.5/4.3GHz（加速），缓存 8MB，锁频，热设计功耗 45W；



Core i5 9300H：4 核 8 线程，2.4/4.1GHz（加速），缓存 8MB，锁频，热设计功耗 45W；





英特尔表示，这款新的移动芯片非常适合想要编辑和转换 4K 视频内容的创作者，也非常适合游戏。根据官方资料显示，性能方面，对比 5 年前的 PC，游戏帧数最高提升 47%、图片编辑提升 2.1 倍、网页性能快了 38%、多任务快了 53%。两款 i9 高端型号相较前代游戏帧数提升 18%、4K 视频编辑快了 28%、游戏串流/录制帧数提升 2.1 倍。英特尔第 9 代 H 系列处理器芯片采用英特尔最新的 Coffe Lake 微体系结构，采用 14nm 芯片。从技术上讲，14nm 芯片已经落伍了，因为 AMD 已经在其 Ryzen CPU 上运用了 12nm 芯片，而且 7nm AMD Radeon VII GPU 都已经发售。英特尔 H 系列 CPU 瞄准高性能移动市场，如移动工作站和游戏笔记本电脑，从周二开始，包括宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想和 MSI 在内的多家主要厂商的笔记本电脑将搭载这些新处理器。鉴于苹果已经在 2018 年 MacBook Pro 采用了英特尔第 8 代移动 CPU，那么接下来按部就班地跟进第 9 代也是合理的安排。然而问题在于苹果如何让硬件更新去配合 CPU 更新，尤其是 i9 9980HK 这种被称为「小核弹」的存在。苹果在 2018 年 MacBook Pro 上更新了英特尔第八代移动 CPU，让 MacBook Pro 系列得到 2011 年以来迭代升级性能最大的一次提升。15 英寸顶配型号采用 i9-8950HK 处理器，然而，受制于散热，CPU 虽然是顶级的，却无法发挥其全部性能，在推出之后立即受到不小的吐槽。大部分观点认为，苹果完全没有为新核心做相应的散热设计改进，MacBook Pro 系列轻薄、体积小、内部空间小而设计紧凑，发热大一直是难以避免的问题，提升到 i9 处理器散热缺陷更是暴露无遗。

苹果还专门发布了 macOS High Sierra 10.13.6 补丁，一定程度上解决了过热降频的性能问题，使得我们相信这其中更多的是软件原因。但是，会出现这样的 BUG 就表明，苹果并没有为新核心做足够的准备。事实上，苹果对英特尔挤牙膏式的处理器迭代也很无奈，一直以来，多个传闻表示苹果有可能在 Mac 电脑上完全放弃英特尔芯片，并且最早可于 2020 年改用基于 ARM 构架的自研处理器。随着时间的推移，苹果最终抛弃英特尔也不可避免，因为这是一件顺其自然的事情。除了苹果对芯片的兴趣之外，英特尔的滞后也是关键原因之一。众所周知，英特尔的 14nm 工艺已经持续了十几年，「牙膏厂」的称号也由此被坐实。很多消费者都在期望着英特尔能用上 10nm 工艺，英特尔最早计划在 2016 年量产其 10nm 处理器「Cannon Lake」跳票，10nm 处理器最快出现也要等到 2019 年的第四季度。英特尔芯片的更新与苹果的产品更新节奏不再同步，近几年 Mac 的产品线更新的情况就十分明显，英特尔可以说服 Windows 阵营的小伙伴一起「挤牙膏」，但苹果对此就多少有点嗤之以鼻，否则态度不会这么高冷。

如果苹果想要跟进英特尔第 9 代移动 CPU，那么至少今年秋季前后就要为 MacBook Pro 再升级一次，别忘了去年的 MacBook Pro 才刚刚经历号称「7 年来性能最强的更新」，短短一年时间内再做一次全线核心配置大更，对苹果来说吃力又不划算。而且这很大概率是 14nm 芯的迭代末期了，接下来如果英特尔不再挤牙膏，10nm 「Cannon Lake」发布，那么硬件厂商们还得使劲张罗。所以也有观点对 MacBook Pro 会不会积极跟进新一代 CPU 持保留态度。现在 2018 款 MacBook Pro 应该是果粉们的主流选择，而第 9 代核心的发布又可能让本来蠢蠢欲动伸向钱包的手停下——等等今年 MacBook Pro 更新吧，说不定会升 9 代 U 呢？各位使用 Mac 的锋友们选购 MacBook Pro 时是否会考虑 CPU 更新迭代的问题，对于这次英特尔新核心又有什么看法？欢迎在评论中与我们分享。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。