WPS Office for Mac 轻装上阵与诚意而来

近几年在中文办公软件领域,除了微软 Office,还有我们熟悉的 WPS Office。凭借 WPS Office for Windows 拿下办公软件市场的半壁江山,金山 WPS 成为了唯一能与 Microsoft Office 抗衡的国产办公软件。近日,WPS 面向 Mac 平台正式推出了 WPS Office for Mac。



WPS Office for Mac 现已可以在 Mac App Store 上免费下载使用,也可以前往 WPS 官网直接下载安装。相信很多朋友都是从早前的内测包括 2019 测试版就已经在 Mac 上用着这款大名鼎鼎的软件了。WPS Office for Mac 与微软 Office 文档格式兼容,并具有中文本地化的优势,与苹果的 iWork 套件相比更是拥有更多的用户群,个人版产品面向个人用户,永久免费。





化繁为简「轻装」上阵

此次正式版经过金山团队长时间打磨,功能界面等都具有很高的完成度,并且与 Mac 兼容性基本做到完美,使得各位 Mac 用户在办公文档的处理上有了更加轻便、实惠的选择。从用户体验来看,WPS Office for Mac 就是奔着「解决痛点」而来,不只与 macOS 系统完美融合,还为用户提供了更便捷更流畅的工作体验。下面我们一起来看看 WPS Office for Mac 是怎样为大家解决痛点的。一直以来,诸如微软、苹果的办公软件都将文字、表格、演示等分开独立运行,而且在我们印象中都是体积大户。而 WPS Office for Mac 却将这些办公软件合并在了一起,文档、表格、PPT 等等全部整合为一个 WPS Office,下载到 Mac 之后就一个 WPS 图标就涵盖所有。

全平台尽在掌控

为Mac 好上加好

花式模板你想的它都有

多样会员按需选择

小结

虽然各个软件被合并,但 WPS Office 却很小,只有 260MB 左右,可以说是相当轻便了。WPS Office for Mac 虽然变小了,但是却五脏俱全,并且更切合用户的使用习惯。WPS Office for Mac 的文档创建包括文字、表格、演示、流程图和脑图,一目了然地列在工作区上方。软件支持 doc、rtf、html、xls、pptx、pdf 等 40 余种格式。如果想要同时打开多个不同格式的文档,只需要同时选中目标文档,在右键菜单「打开方式」中选择 WPS Office for Mac,即可一次性打开文档。很显然,一站式解决问题,WPS Office for Mac 对于 WPS 品牌本身和未来办公的意义都是前所未有的。此外 WPS Office 还纳入了 PDF 转 Word 的插件功能,点击之后,该功能窗口与 WPS Office 独立存在,可直接将想要转换的 PDF 文档拖拽入该窗口实现转换。▲ PDF 转文本(会员功能)该功能是一个独立窗口,可将 PDF 转换成你需要的其他格式文档,重要的是它不仅能转换文本,图片也会转换出来并整齐地排列在文档的一侧以供使用。WPS Office for Mac 将用户打开编辑的所有文档都放在一个窗口之下,极大地方便了工作者查阅不同文档的需求。只要在 WPS Office 菜单栏来回切换即可,完全避免不同文件查阅的费时费力。同时,WPS Office for Mac 将最近编辑的文档放到了页面中间,极大地方便了用户查阅编辑最近的文档。据《2018 WPS Office用户白皮书》显示,在 WPS Office 移动端用户中,57.9% 的用户在家中使用 WPS Office,43.3%、42.1% 和 40.8% 的用户分别在短途出行(地铁、出租车)、旅途中和外出商务时使用 WPS Office。这说明,人们对移动办公和跨平台办公的需求正在大大提升。WPS Office 只用一招云文档功能,就切实满足了用户实时在线处理工作、学习的大部分需求。所有的文档你都可以存在金山为你提供的云空间中,随调随用,并且提供了「自动漫游」功能,其实就是实时的文件增量更新,正在编辑的文档每隔一段时间就会自动同步到云端,你可以在任意一台登陆 WPS 云端的设备上查看、编辑这份文档,非常适合移动办公人士。WPS Office 的云文档功能除能将用户文档的数据实时保存至云端,确保数据不会丢失之外,还满足了用户可多个平台实时创作的需求。即 WPS Office 用户可实现能在 Windows、Mac、Linux、Android、iOS,以及所有支持标准 html5 的浏览器上登录自己的账号,在任何场景下实现全平台创作。▲ 包括微信小程序都有用户可抵达使用的入口只需要简单的登录一下账号,就等于自动开启了云文档存储,文件随时同步,免去了丢失的痛苦。在打开的文档界面中,点击右上角「分享」按钮,选择上传到云端后,可以将文档以链接、或微信扫码的形式发送给其他人。在分享弹窗内还支持设置密码、链接分享的范围、链接的有效期、是否允许他人编辑。值得一提的是 WPS Office for Mac 也支持 iOS 和 macOS 的 Handoff(接力)功能,可以快速操作共享剪贴板、无缝衔接各个平台文档的编辑修改,享受苹果生态圈带来的极大便利。早在 WPS Office for Mac 推出前,Mac 用户对于 WPS 的呼声就非常高。时隔多年,WPS Office for Mac 应运而生,终于被 Mac 用户盼到了。看 Mac App Store 的下载排名和用户评分就可以看出大家对它期待有多高。WPS Office for Mac 的推出满足了 Mac 用户长久以来的心愿。但在苹果生态中开疆辟土,WPS 并不只是想把 Windows 的一套照搬过来。不管是界面设计、用户纯净体验还是满足用户需求方面,WPS Office for Mac 都力求与苹果的产品特性深度契合。在界面设计上 WPS Office for Mac 延续了 Mac 本身简单整洁的特征。收窄左侧边栏,扩大文件管理区域等界面设计更进一步方便了用户查阅文件、创建编辑文档等工作需求,完美契合苹果精致又具有格调的产品文化特性。化繁为简,极简纯净的设计界面,让人耳目一新的同时,也进一步提升了用户的使用体验。WPS Office for Mac 支持深色模式,当我们在系统偏好设置中更改为深色模式后,软件也会自动完成转换,适配系统。同时,WPS Office for Mac 也添加了 Mac 特有的左右分屏、Handoff 功能、三指轻点屏幕取词等生产力工具,深度适配 macOS 系统,给用户营造了更便捷、更纯粹的工作场景和体验。WPS 的稻壳在线模板已经上线了很多年,模板的数量和种类是国内数一数二的,用户基本不再需要上网搜索模板,直接在端内搜索,选择下载就可以开始编辑了。当然,想要体验这种快捷需要成为稻壳会员,如果是对模板需求量很大,可以开通稻壳会员。稻壳上目前有超过 800 万个模板和素材,还有字体、图表和图标等内容。优势是与 WPS 深度整合,在新建页面就可以快速查找,开始编辑。当然,如果不想付费,WPS for Mac 稻壳模板也提供了一些免费模板,对于应急工作需求来说完全够用。WPS 还设计了多样化付费会员制度,分为 WPS 会员,稻壳会员,超级会员三个级别,每个级别的会员都能享受不同功能的特权。比如 WPS 会员,可以比普通用户享受 PDF 转 Word,文档修复,数据恢复,云字体,文档上传 200M 这样的特权。稻壳会员提供了模版下载,PPT 一键美化,在线文字图示,皮肤使用,手机端特权共享等主要倾向于设计资源的服务。超级会员则拥有前两种会员拥有的所有特权以及其他用户所不具备的:高级模版下载,超大云空间 365G,文档上传大小 1G 的享受。各位用户可以根据自身需要来决定是否购买会员和购买什么样的会员。从定价和会员种类看,WPS 的划分还是很合理的,这样既保证免费用户可以获得完好的体验,也让付费用户在原有体验基础上享有功能性或资源性的进一步优势。付费制度设立从另一个方面也是为了软件可持续发展,保证长久的稳定与更新。WPS Office for Mac 作为刚刚登陆 macOS 的办公套件,功能完成度以及多合一的设计理念上都非常不错。软件符合 Mac 的操作逻辑,功能与微软 Office 相比并不逊色,稳定的云服务、多样的稻壳模板以及本地化支持是它的优势。深度融合苹果系统的展现模式也适合苹果用户无缝切换到 WPS 使用,学习成本低,易于上手。作为 WPS Office for Mac 的第一个正式版本,其功能完成度上已经如此之高,如果未来能保持更新速率,并维持免费下载的策略,那么对于用户来说,它将成为 Mac 上认同度极高的办公软件之选。美国市场研究机构 Markets and Markets 发布的一项报告显示,到 2020 年,全球智能办公市场达 433.1 亿美元(约合人民币 2652 亿元),期间年复合增长率 10.7%,智能化办公的高效便捷转变成刚性需求。目前市场上除了微软、苹果、金山 WPS 这样的老牌办公软件外,还有不少团队也开始打造一些有特色的办公+协作工具。入局者的增加,用户对办公软件需求的提高,都为行业技术与产品制定了更高的标准。面对这全所未有的挑战,WPS 已经走出了一条全新的路——以多合一的产品形态,覆盖多样化的用户需求。做产品,只有抓住用户才能抓住未来,WPS Office for Mac 以最大的诚意在实践这一理念,值得肯定。

