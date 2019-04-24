新iOS或让iPad Pro支持USB鼠标 你怎么看？

可能吗？若支持，会是有线还是无线？

最新传闻显示，苹果可能会在 iOS 13 操作系统中加入鼠标或触控板功能，这一功能将会让 iPad 或 iPad Pro 生产力更上一层楼，更能够直接地与笔记本电脑形成竞争，或者完全替代便携式 PC。众所周知，苹果对 iPad 的产品线革新从 iPad Pro 系列诞生时就开始了，并且明确了未来 iPad 的重点发展方向，即让 iPad 成为用户的下一台电脑，今年的新 iPad Pro 甚至宣传成了“这个电脑，不是一般的电脑。”不过，至今为止，iPad Pro 系列的定位依然只能视为一款理想的工作设备，而无法代替电脑，甚至是去取代苹果自家的 MacBook Pro 系列。说实话，iPad Pro 无法取代电脑的理由太多了，大多数人都能略微道出一二，其中一点就在于 iOS 缺乏鼠标指针的支持，无法像电脑那样快速执行很多细微、精确的操作。现在，苹果可能将会在 iOS 13 操作系统中增加对鼠标外设的支持，而事实的真假则可能将会在 6 月 3 日的全球开发者大会上揭晓。

这一消息来源自外媒 MacStories 的编辑 Federico Viticci，他在最新一期的 Connected 播客节目中表示，自己对 iPad Pro 支持鼠标的想法很感兴趣，并通过与其他人的一些交谈得知，这个功能可能会成为“辅助功能”中“辅助触控（AssistiveTouch）”特性的一部分。根据苹果官方的介绍，“辅助触控”主要帮助用户实现诸如捏合、多指轻扫或三维触控等手势来控制设备。不过， Federico Viticci 认为鼠标支持也会成为“辅助触控”的方式之一，从而让 iOS 操作系统提供光标成为可能。根据他的解释，“辅助触控”本来就是专为残障人士而设计，让他们也能感受到科技给生活带来的便利，如果身体有缺陷或其他障碍，自然也可以使用鼠标。Federico Viticci 还表示，iPad Pro 接入鼠标外设的方式就是通过 USB-C 接口，直接将鼠标插入 iPad Pro 的 USB-C 接口即可，无需任何额外的适配器或转换器。不过，他也不能保证 iOS 会提供这项功能，因此他也表达了“几个月前听到的消息”以及“不确定是否会实现”的看法。

在 Federico Viticci 做完这期博客节目之后，时常爆料 iOS 功能的开发者斯蒂夫‧史密斯（Steve Troughton-Smith），也就是前段时间声称 iOS 13 将提供深色模式、多窗口、三指撤销手势等功能的爆料者，响应了该编辑的说法。他表示，据他所知，苹果让 iOS 支持鼠标的功能“确实正在开发中”。斯蒂夫‧史密斯还认为，只要苹果让 iOS 提供鼠标支持，相信“每一个专业用户都会在第一时间打开”这个功能。但他认为，iOS 系统不会像 macOS 那样提供传统的箭头指针，反而是特别的光标，类似于“一个小圆圈或圆点”，具体还有待观察。

爆料者 Federico Viticci 并没有提供 iPad 支持 USB 鼠标的具体时间表，不过按照开发者斯蒂夫‧史密斯的说法，该功能最早可能会出现在下一代操作系统 iOS 13 之中。现在，一个更大的疑问来了，虽然全新的 iPad Pro 已经提供了行业流行的 USB-C 接口，并且苹果认为 USB-C 是一种高性能的连接方式，未来将会改变大家使用 iPad 的方式，但这真的适合用来连接 USB 鼠标或触控板的吗？鼠标已经存在了很多年时间，苹果不是鼠标的发明者，但乔布斯通过 Mac 让世界认识了这个名为“鼠标”的设备是革命性的创造。但我们也应该知道，在后面很长一段时间里，苹果的 Mac 生态主打的不再是有线鼠标，而是追求“极简风”必不可少的无线鼠标：妙控鼠标（Magic Mouse）、妙控键盘（Magic Keyboard），以及妙控板（Magic trackpad）。

在这样的背景下，通过鼠标与屏幕的交互方式，不应该是有线的方案，毕竟不仅苹果自己力推无线，而且市面上也有大量蓝牙无线鼠标。与此同时，老款 iPad Pro 没有 USB-C 接口，而是 Lightning 闪电接口，蓝牙无线连接的方式也更能为能这些老设备提供支持鼠标的可能性。另外，作为生产力设备，苹果更希望 iPad Pro 的 USB-C 接口用于外接 4K 或 5K 显示器，以及其他对传输性能有需求的更专业的设备。这就意味着，如果在从事生产力工作的过程中，iPad Pro 一旦通过 USB-C 接口连接了专业的设备，例如专业显示器、乐器或单反相机，那么在这种情况下，有线鼠标将无法直接成为生产力工作的输入工具，至少还需要额外增加一个一分二的转换器。不过，近年来苹果设备用户需求的配件产品越来越多了，整个苹果生态之下，转换器类型的配件生意相当火爆，迫使用户自行购买 USB-C 鼠标或转换器来连接 USB-A 鼠标也是可能的事情。当然了，还有一种可能性，那就是在最新的 iOS 中能够同时支持有线鼠标和无线鼠标。说到这里，其实谈论究竟是无线还是有线鼠标更好的问题，还言之尚早。因为没有人清楚 iOS 是否真正支持鼠标。不过，我们可以完全确认的是，iOS app 一定将会支持鼠标操作，因为苹果已经明确 iOS app 将能够在 macOS 上运行，而且还会针对 Mac 设备的使用方式进行适配，包括对 Ttackpad 触控板和鼠标输入，可调大小的窗口化，滚动条，还有复制粘贴和拖放等提供优化，2019 年将开放给开发者自行适配。

与此同时，一些传闻和爆料显示，2020 年之后苹果 Mac 电脑有望搭载自主设计的基于 ARM 架构的芯片，只不过具体时间取决于软件工作。关于软件工作的进度，实际上与究竟有多少 iOS app 适配了 macOS 有很大关系，而一旦有数以百万计的 iOS app 登陆 Mac 应用商店，苹果就相当于有基础条件去打造一款基于 ARM 芯片的 Mac 设备了，或者是既支持触控也支持鼠标操作的基于 iOS 系统的笔记本电脑。无论如何，苹果让 iPad Pro 成为“不一般的电脑”的决心已几乎不会动摇，这就说明 iPad Pro 会更彻底地摆脱“大号 iPhone”的形象。因此，苹果未来更进一步让 iPad Pro 能够支持鼠标也不是不可能的事情，因为随着越来越多桌面完整版的专业应用登陆 iPad Pro，例如完整版 Photoshop，鼠标可发挥的作用也就越来越大。

最后，在你看来，iOS 最终会支持鼠标操作吗？iPad Pro 支持鼠标的可能性有多大呢？若支持鼠标，你认为会是有线还是无线的方式呢？或者同时支持有线鼠标和无线鼠标？

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。