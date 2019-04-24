传苹果今年将再推出两款全新AirPods耳机

2019-04-24 09:06:25
匿名
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会有新配色和主动降噪吗？



苹果全新 AirPods 耳机刚刚上市，今天来自天风国际的苹果分析师郭明錤又带来了下一代 AirPods 耳机的消息，认为最快年内就能看到新款发布。

报告称苹果最快可能在 2019 年 4 季度推出两款全新 AirPods 耳机，其中一款与目前最新款 AirPods 采用相同的外观设计和定价水平，而另一款则采用了全新的外观设计，所以售价也会有所增加。

据称两款全新 AirPods 的共同点是「内部舍弃了目前的表面贴装 + 软硬板的设计，并改为采用单列直插式封装以提升组装良率，节省内部空间，降低成本。」

两款新 AirPods 预计在今年四季度和明年一季度期间量产，2019 年和 2020 年的出货量将分别达到 5,200 万和 7,500 ~ 8,500 万部。

郭明錤曾在去年 11 月准确预测出新款 AirPods 将会在今年一季度发售，当时他还提到一年之后还会有更新的 AirPods 发布，而且还是大改款。新耳机将带来「创新使用者体验，并与 iOS 和 Mac 产品高度整合」。



▲ 内马尔限量款 Beats Studio 3 无线耳机

另外，郭还在去年 3 月份发布预测，认为苹果正在研发一款自有品牌的高端头戴式耳机（非 Beats 品牌）。该耳机采用全新设计，拥有与 AirPods 一样的便捷性，同时还会提供更好的音质，只是不知前文提到的大改款 AirPods 是否与这个头戴式耳机有关。


 

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