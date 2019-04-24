苹果为MacBook故障键盘提供次日维修服务

还是没能真正解决潜在的设计缺陷。





根据 MacRumors 获得的备忘录，苹果已经开始为旗下 Apple Store 门店提供必要零配件，保证 MacBook 和 MacBook Pro 键盘的优先维修服务。天才吧 技术人员可以直接在门店中进行故障维修，而不用再将设备寄回服务中心。



同时苹果还指示，针对 MacBook 和 MacBook Pro 键盘维修，工作人员应尽量做到次日交还，也就是当即开始维修工作，并在第二天将其交还给用户。



苹果自 2015 年在笔记本电脑产品线上推出全新蝶式键盘，随后出现了一系列令人困扰的问题，蝶式键盘由于设计缺陷，容易出现粘键、无响应和弹起不到位的情况，引发不少用户抱怨，苹果也因此遭到多次集体诉讼。



为了帮助用户尽快解决问题，苹果也在积极地调整键盘维修政策。去年夏天推出了新的键盘服务计划，对特定年份间生产的 MacBook 和 MacBook Pro 的键盘故障进行免费维修。此前苹果一直都是把设备寄送到维修中心来完成维修，随着本周售后服务的政策调整，此类键盘故障维修都在门店进行，用户也不需要在面对一旦走售后维修就无笔记本电脑可用的情况。



苹果在 2018 年机型的新一代键盘上添加了一层硅胶膜，以期缓解前文中出现的问题。不过，就在上个月，苹果再度承认第三代键盘也存在某些问题，可能很快第三代键盘也将包含在新的维修服务项目中。



我们并未得知苹果是否有办法彻底解决蝶式键盘潜在的设计缺陷，希望今年的 MacBook 产品线能带来一些令人欣慰的改变。





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