黑色Powerbeats Pro五月发售 其他配色夏天跟进

打算买Powerbeats Pro还是AirPods？





苹果旗下 Beats 品牌在月初发布了全新 Powerbeats Pro 完全无线耳机，不过近日 Beats 更新了官网信息，宣布黑色款将会在 5 月份率先发售，而其他配色将会稍后在夏天推出。



据官网消息显示：黑色款 Powerbeats Pro 将从 5 月开始发售，象牙白、丛林绿和海军蓝配色将会在今夏推出。可选颜色可能会根据情况发生变化。



苹果在 4 月初发布 Powerbeats Pro，与 AirPods 不同的是，Powerbeats Pro 定位于高性能运动耳机。按照苹果的说法，这是一款专为优秀运动员量身打造的完全无线耳机。自带可调节的防滑耳挂，再搭配不同尺寸的耳塞，可以适应任何高强度的运动而不会松脱。增强的抗汗抗水设计加上优秀的续航能力将为你带来更佳的训练体验。



Powerbeats Pro 耳机从 AirPods 2 那里借鉴了不少优秀的品质，包括 H1 芯片、Hey Siri 支持、充电保护壳设计（但壳本身并不支持无线充电）、自动入耳侦测以及可用来通话的麦克风等。







苹果表示 Powerbeats Pro 耳机拥有出色的音质表现，采用全新设计的声学构造，输出强劲均衡的音效，重现纯正音质，带来更清晰的音色，并提升动态音域。



超长 9 小时续航可以适应长时间的训练，甚至是马拉松也没有问题。若配合充电盒使用，总的音乐播放时间可以超过 24 小时。凭借 Fast Fuel 闪充技术，充电 5 分钟即可播放 1.5 小时。





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