英特尔走了 三星或成为5G iPhone芯片供应商

同时签两家是苹果对供应商一贯的制衡手段。

来自天风国际的苹果分析师郭明錤日前带来最新有关 iPhone 的预测报告。他认为，苹果与高通专利和解并进入 6 年授权协议意味着新款 2H20 iPhone（也就是 2020 款）将支持 5G，高通与三星为 5G 基频芯片可能供货商。





​▲ Snapdragon X50 5G 基频芯片报告认为，随着英特尔退出 5G 基频芯片市场，有关 2020 款 iPhone 能否支持 5G 的顾虑被彻底移除。为了降低供应风险和成本并提高议价能力，苹果将会同时采用来自高通和三星的 5G 基频芯片解决方案，两家的产品将分别对应 mmWave（毫米波）市场和 Sub-6GHz 市场。​​

▲ 2019 款 iPhone 渲染图，采用后置三摄出货量方面，报告认为 5G 版 iPhone 将会带动 2020 年下半年高端机型换机需求：「我们预期 2019 与 2020 年的总 iPhone 出货量分别约 1.88 ~ 1.92 亿与 1.95 ~ 2亿部。我们相信受益于运营商增加 5G 机型补贴，故 2020 年高端 5G iPhone 机型出货有望增长。预期新款 2019 版 iPhone 与 2020 款 iPhone 出货将分别在 2019 年与 2020 年达到 6500 ~ 7000 万与 7000 ~ 7500 万部。」随着苹果与高通的正式和解以及英特尔在 5G 基频芯片市场的出局，5G 版 iPhone 已经离我们越来越近了。若郭的预测成真，则三星将会取代英特尔成为 iPhone 基频芯片的第二家供应商，这对苹果来讲也确实是个好消息，增加一个供应商不仅可以为顺利出货提供保障，另外三星虽然在 5G 芯片上影响力暂时欠缺，但它的存在也会对高通进行一定程度上的制约，就看三星是否愿意把握住这个机会，与苹果在 5G 基带芯片上展开合作了。

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