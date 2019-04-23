提升服务 苹果「Apple支持」微博账号开通

微博评论区眼看就变成在线答疑了。

继去年开通「Apple」微信公众号之后，苹果今天上午又正式开通了名为「Apple支持」的微博账号，旨在为用户提供更好的服务支持体验。​​苹果表示，「在这里，（可以）获得实用信息、各种妙招、更棒的体验。」「Apple支持」微博账户的开通也代表着苹果对多平台宣传的重视。目前苹果已在国外的 Twitter 平台设有「Apple Support」账号，经常会发布一些苹果设备的日常使用技巧和视频教程等内容，颇受欢迎。该推特账号甚至还在 2016 年赢得了 Twitter 首次设立的 #Customer 客户服务类金奖。

相信苹果应该是看到了「Apple Support」所取得的成绩后才更愿意将其扩展到更多的地区和平台。另外，苹果选择这个时机在国内开通「Apple支持」微博账号显然是非常合适的。由于受到多方面因素影响，苹果的 2019 Q1 财报中显示在大中华区的营收业绩同比下降达到 27%，因此苹果急需作出相应的改变。除了降低 iPhone 售价来提升销量外，苹果也需要扩展其他营销途径来帮助抑制营收下滑的趋势。开通「Apple支持」微博显然是苹果众多对策中的一个，不仅可以满足本地用户的对支持的需求，还可以一定程度上提升苹果的品牌影响力，甚至对重新提振大中华区业绩也能做出一定的贡献。

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