提升服务 苹果「Apple支持」微博账号开通

2019-04-23 12:34:33
匿名
威锋网
加载中...

微博评论区眼看就变成在线答疑了。


继去年开通「Apple」微信公众号之后，苹果今天上午又正式开通了名为「Apple支持」的微博账号，旨在为用户提供更好的服务支持体验。

​​苹果表示，「在这里，（可以）获得实用信息、各种妙招、更棒的体验。」

「Apple支持」微博账户的开通也代表着苹果对多平台宣传的重视。目前苹果已在国外的 Twitter 平台设有「Apple Support」账号，经常会发布一些苹果设备的日常使用技巧和视频教程等内容，颇受欢迎。该推特账号甚至还在 2016 年赢得了 Twitter 首次设立的 #Customer 客户服务类金奖。


相信苹果应该是看到了「Apple Support」所取得的成绩后才更愿意将其扩展到更多的地区和平台。

另外，苹果选择这个时机在国内开通「Apple支持」微博账号显然是非常合适的。由于受到多方面因素影响，苹果的 2019 Q1 财报中显示在大中华区的营收业绩同比下降达到 27%，因此苹果急需作出相应的改变。除了降低 iPhone 售价来提升销量外，苹果也需要扩展其他营销途径来帮助抑制营收下滑的趋势。

开通「Apple支持」微博显然是苹果众多对策中的一个，不仅可以满足本地用户的对支持的需求，还可以一定程度上提升苹果的品牌影响力，甚至对重新提振大中华区业绩也能做出一定的贡献。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2019 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利