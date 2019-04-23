iOS 12.3 beta 3 国行版后台清除动画回归

2019-04-23 09:18:33
Ruins
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与高通达成和解给国行版带来了专有变化。


今天凌晨，苹果向开发人员推送了 iOS 12.3 beta 3 更新，经锋友分享，国行版有两大重要变化：一个是多任务后台清除的上滑动画回归；还有一个是设置壁纸时图片缩放的功能也回来了。


去年 12 月，高通向福州市福州市中级人民法院还曾发布初步禁令，要求苹果在「在中国禁售部分 iPhone 手机」，原因是苹果侵犯了高通的两项软件专利，主要关于在触摸屏上调整照片大小和管理应用程序。当时，除了最新款的 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 产品，苹果 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X 均在禁售名单中。

随后苹果针对国行 iPhone 产品发布更新，将清除后台程序的上滑动画改为缩放，以绕开高通的纠缠。如今，随着苹果与高通达成和解，并停止全球范围内的诉讼，苹果原先的上滑清除程序动画重新回归，同时一起回来的还有设置 iPhone 壁纸时重新支持图片缩放。


iOS 12.3 的首个测试版本在 3 月 27 日发布，现在已经进行到第三版测试，国际版主要围绕即将推出的新 Apple TV App 进行，beta 3 还加入了 TV App 在 Apple TV HD 和 Apple TV 4K 上的测试。另外，watchOS 5.2.1 和 macOS Mojave 10.14.5 的测试版本也在进行中。

 

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