AirPower之后 苹果无线充电技术如何发展？

AirPower相关技术还会延续和扩展吗？

正如大家所知，苹果开发已久的 AirPower 项目已经正式取消了，未来 AirPower 无线充电枕这一配件将永远不会问世。对于很多苹果的粉丝而言，AirPower 的消失令人失望，因为这款产品不仅在功能上吸引人，而且真心为此等待得太久了。有意思的是，在官方确认砍掉 AirPower 之前，新款 AirPods 无线充电盒的包装上甚至还印有这款产品的图像。不过，AirPower 无线充电枕尽管胎死腹中，但这并不意味着苹果停止在无线充电功能上的研发。可以预见的是，随着苹果继续开发一些其他的无线充电功能，最终还会通过新的硬件发布或软件更新来展现。下面让我们来大胆猜测一下，在砍掉 AirPower 之后，苹果还会在无线充电上带来哪些值得期待的改进。苹果公布 AirPower 无线充电枕之时，这款产品最初服务的对象是 iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus，也就是第一批提供无线充电功能的苹果手机，不过充电性能很有限，最高只能支持到 7.5W 功率传输。关于苹果无法将 AirPower 推向市场所面临的问题，过去已经有很多深入的分析和探讨，简而言之，大多数推测都认为是因为苹果无法克服和限制多个充电线圈的发热情况。在此基础上，又有推论认为，随后苹果发布的 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 仍被限制为较小功率的无线充电，可能也是因为 AirPower。

换句话来说，苹果仍然希望能够将 AirPower 无线充电枕成功推向市场，交到用户手中，所以可能才会限制当前一代 iPhone 的无线充电性能，这可能并不是 iPhone 无法支持更快的无线充电，而是 AirPower 本身的障碍所致。毕竟更大的传输功率，必产生更多的热量，事情就是这么简单。既然现在 AirPower 无线充电枕已经成为过去，那么我们将有望看到苹果为 iPhone 提供更快的无线充电速度，而且苹果也有理由这么做，主要考虑到其他竞争对手今年推广的无线充电功能已经领先了不少。例如，三星无线充电功率提升到了 12W，华为也有 15W，小米更是达到了 20W，苹果已远远落后。当初苹果在演示 AirPower 无线充电时展现了一个很漂亮的动画效果。当有设备放置到 AirPower 上进行充电，iPhone 就会出现一个开始进行充电的动画效果，通过旋转展示充电的设备，当动画结束时还会在锁屏界面显示当前充电设备的电量，无论是 Apple Watch 还是 AirPods 无线充电盒放在上面都有此效果。

很显然，iPhone 配合 AirPower 无线充电枕的这个动画效果，完全基于软件功能而实现。因此，现在 AirPower 结束生命之后，苹果可能会将如此流畅的动画效果带到其他充电设备上，通过特殊的数据传输共享充电状态。如果你是 Apple Watch 用户，那么应该会对 AirPower 给 Apple Watch 充电的方式感兴趣，因为无需再准确安置到磁性充电基座上，而是简单的平放在充电枕上的任何位置即可。这就表示，随着 AirPower 无线充电枕生命的结束，Apple Watch 未来是否也能提供这种更快速、更便捷、更灵活的充电方式呢？此外，苹果有没有可能自己或让第三方再推出一款类似的无线充电器配件呢？

苹果每一款支持无线充电的产品，包括 Apple Watch 和 iPhone，都提供有单独的无线充电配件。但是，除了 AirPower 无线充电枕之外，其他通用的无线充电配件一直都是由第三方提供，琳琅满目。这就让人疑问，AirPower 废除之后，苹果是否还会继续打造一款官方的通用的无线充电器配件呢？或者是另一款接近 AirPower 的产品？当然了，苹果官方的产品价格肯定不会比第三方便宜，但官方提供的配件往往最适配自家产品，例如 AirPower 可以与苹果自家支持无线充电的产品产生特殊的数据联动，用于显示充电状态或实现其他控制功能。

实际上，到目前为止，没有人清楚苹果下一步关于无线充电的计划是什么，上述谈论的一切，也只是基于 AirPower 无线充电枕原本应该能提供的功能进行扩展而已，只希望 AirPower 消失之后，这些原本可以为用户实现的功能，也能够移植到苹果其他产品线上，提升无线充电的体验。苹果是一家有充足研发资金的公司，我们无法知晓苹果会在无线充电上投入多少，也不知道下一步计划如何，如今也只能保持期待。最后的问题是，你希望未来苹果的无线充电技术能提供怎样的功能和体验呢？

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