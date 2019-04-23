苹果每年给亚马逊云支付3亿美元 未来还要涨

iCloud注定降不了价。

细看硅谷几大巨头中，苹果和亚马逊两家的竞争关系相当明确，竞争项目包括 Siri 与 Alexa、HomePod 与 Echo、Apple TV 与 Fire TV，以及两家公司提供的其他服务，当然商场上他们的关系远不止于此。在云服务领域，苹果和亚马逊也有重要的合作关系。亚马逊旗下云计算服务平台（AWS）被用来为包括 iCloud 在内的苹果服务提供动力。CNBC 的消息人士说，截至 3 月底，苹果每月在 AWS 上的支出超过 3,000 万美元，较去年同期增长 10%，远超 Lyft、Pinterest 和 Snap 等其他科技公司。苹果最近还与亚马逊签署了一项协议，将在 5 年内在其网络服务上投入 15 亿美元，相当于每年都要支付给竞争对手 3 亿美元。作为比较，其他向亚马逊购买云服务的公司中，Lyft 同意在 2021 年底之前向 AWS 支付至少 3 亿美元的云服务费用，每年平均支付 1 亿美元。而 Pinterest 承诺在截至 2023 年年中的 6 年时间里向 AWS 支付至少 7.5 亿美元，每年平均支付 1.25 亿美元。Snap 承诺在 2022 年底之前向 AWS 投入 11 亿美元，其中 2019 年至少投入 1.5 亿美元。除了 iCloud 使用的是亚马逊云服务之外，苹果马上就要迎来大量的在线内容服务：包括 Apple News+、Apple TV+、Apple Arcade 等，这些服务很可能也依赖于亚马逊云，也就意味将来支付费用会随着服务项目的增加而增加。

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