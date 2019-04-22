高级矢量图设计Vectornator即将登上Mac

它在iOS上完全免费，Pro功能也免费。

一款专业而又价格实惠的矢量绘图工具对于有移动设计需求的小伙伴来说简直可遇不可求。iOS 版专业矢量图设计应用 Vectornator 就是非常值得推荐的一款。该应用于 2018 年年中宣布完全免费，向 iOS 用户开放一切功能，堪称用户福利。现在，在进行了 iOS 2.4 大版本更新之后，开发商又宣布，Vectornator 将面向 Mac 平台推出，今年晚些时候发布。不同于 App Store 上泛滥的人像修图工具，Vectornator 擅长平面设计和矢量绘图，定位类似于 Adobe 家的 Illustrato。其功能专业，却没有让人眼花缭乱的菜单和令人望而生畏的操作，完全针对触摸屏设计，直观的拖放手势，贴心的新手导航都让它易用性更高，而且利用多点触摸技术达到如 Shift 和 Alt 按键一般的高级与针对性操作，贴合设计用户的习惯。Vectornator 中包含一系列真正尝试为 iOS 上的矢量设计提供桌面式体验的工具，比如无限图层，色彩配置文件（如 CMYK），自定义字体，实时混合模式，蒙版，可轻松复制路径的“Alt Switch”功能和对齐工具等等。

Vectornator 的 iPhone 用户界面针对更小的屏幕进行了优化，意味着你可以毫无阻碍地使用与 iPad 上相同的全部工具，并且在管理大量图层并进行微调时同样流畅，在没有选择工具或者调整图层时，画布上所有的控件都可以隐藏起来，以保持屏幕空间最大化。除此之外，该应用还支持自定义字体，P3 色彩空间，分屏，压感笔刷，数值变换坐标和单元尺寸；工作集成上支持导入 PDF、SVG、PNG 与 JPG ，导出 SVG、 PDF、PNG 和 JPEG 等格式，支持 iCloud 和 Adobe's Creative Cloud。

上周，Vectornator 2.4 版本推出，增加了：重新设计的文档浏览器；新的活动角半径和锚点 UI；重新设计的插画浏览器；可堆栈排列；根据图片自动命名所有图像层等。另外，Vectornator 开发商还承诺将在今年年底提供实时协作功能，并首次应用于 Mac 的 Vectornator 版本。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。