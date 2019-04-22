苹果为自动驾驶寻求高规格激光雷达传感器

不管苹果汽车会不会推出，苹果仍在积极走向自动驾驶。

据路透社报道，苹果与至少四家潜在的自动驾驶汽车激光雷达传感器供应商举行了谈判，这也是该公司进军自动驾驶汽车领域的新证据。报告称，苹果正在寻找比现有系统更小、更便宜、更容易大规模生产的激光雷达设备。现有激光雷达传感系统成本可能超过 10 万美元，而且被认为过于笨重，容易出现故障，无法用于大规模生产的汽车。而苹果希望通过一种革命性设计来解决这一问题，针对新的激光雷达传感系统制定了极高标准。尽管目前还不清楚苹果「泰坦计划」的目标是制造自己的汽车，还是向其他汽车制造商提供自动驾驶硬件和软件。但按照报告所称，苹果至少是希望将控制自动驾驶汽车的传感器和关键的软件技术攥在自己手里。报告还补充称，除了评估潜在的外部供应商，苹果还在开发自己的激光雷达传感器技术，同时也在寻求下一代激光雷达传感器设计的灵感，并可能采用半导体制造技术来大大降低成本。去年，苹果公司重新聘请了 Mac 硬件工程前副总裁道格·菲尔德（Doug Field）为「泰坦计划」工作，此前他曾担任特斯拉的工程主管。法庭文件显示，苹果参与自动驾驶相关项目的团队共有约 1,200 名员工，由于项目变动，已解雇 190 人。自 2017 年年初以来，苹果一直在加州库比蒂诺的街道上使用雷克萨斯 SUV 测试和开发自动驾驶系统。目前还不清楚「苹果汽车」是否有望出现，但分析师认为，无论如何，苹果汽车都不会在 2023 年至 2025 年前发布。

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