苹果又败诉了 这次是关于one more thing

乔布斯经典的「one more thing」没保住。

据《悉尼先驱晨报》报道,苹果再次输掉与瑞士钟表制造商斯沃琪(Swatch)的官司,未能阻止 Swatch 在澳大利亚使用「one more thing」作为注册商标。苹果曾与澳大利亚商标局争论说,Swatch 不应该被允许使用「one more thing」作为注册商标,因为它是苹果前 CEO 史蒂夫·乔布斯的经典名言。乔布斯喜欢在临近发布会结尾时酷酷地说一句「one more thing」,然后给果粉带来最大的惊喜。当然,现任 CEO 蒂姆·库克也经常使用它。直到现在,「one more thing」依旧是每一场苹果发布会上果粉们最期盼的。然而,Swatch 公司表示「one more thing」这句话是受到影视剧《神探科伦坡》的启发,他们使用这句短语是为了推出一款黑色电影灵感的手表。最终,听证官站在了 Swatch 这边,并命令苹果支付 Swatch 的律师费,理由是苹果从未将「one more thing」这句话未用到任何特定商品或服务中,对这句话没有独占使用权。判决书中写道,在苹果的某项新产品或服务之外,这个短语还有其普通含义,临时使用的时候不会与某产品或服务联系起来,不具有指示贸易来源的特征。这不是苹果和 Swatch 第一次为了特征性短语打官司,两家一直关系比较僵。此前苹果在一场类似诉讼中输给了 Swatch,起因是 Swatch 在推广新款 NFC 手表时使用了「Tick different」商标,非常接近苹果的「Think different」。苹果认为 Swatch 侵犯了自己的商标权,但最终败诉。2014 年 5 月份的时候,Swatch 曾反对苹果在很多国家使用 iWatch 这么个名字,因为听起来跟他们自家的 iSwatch 很像。最后苹果还是没有用iWatch,不知道是不是跟 Swatch 也有那么点关系。目前,苹果手表的销量超过了整个瑞士手表行业,可穿戴设备的销量预计将继续以两位数的速度增长。尽管与 Swatch 之间的法律战以失败告终,但它仍以别的方式压制着瑞士传统表业的生存空间。

